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День работников службы вневедомственной охраны

День работников службы вневедомственной охраны - РИА Новости, 29.10.2022

День работников службы вневедомственной охраны

29 октября сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T00:41

2022-10-29T00:41

2022-10-29T00:41

справки

россия

ссср

рсфср

фгуп охрана

кпсс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

охрана

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29 октября сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Начало службе вневедомственной охраны положило вышедшее 29 октября 1952 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств".Решением Совета Министров СССР на милицию стала возлагаться охрана объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности. При органах внутренних дел была создана специальная служба – вневедомственная наружная сторожевая охрана.В ее состав вошли сторожевые и военизированные подразделения, которые стали осуществлять наружную охрану особо важных и режимных объектов, промышленных предприятий и строительных организаций, хозяйственных, административных и других объектов.В феврале 1965 года Совет Министров СССР предложил министерствам и ведомствам передать под вневедомственную охрану все предприятия, учреждения и организации, расположенные в городах, районных центрах и рабочих поселках.В 1966 году в составе Министерства охраны общественного порядка СССР было создано Управление вневедомственной охраны, также было утверждено "Типовое положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел".В мае 1967 года Совет Министров СССР разрешил производить замену сторожей и бригадиров подразделений вневедомственной охраны лицами рядового и младшего начальствующего состава милиции. Появление на улицах городов в наиболее криминогенное ночное время нарядов милиции, а также активная работа по оборудованию охраняемых объектов средствами сигнализации позволили значительно повысить эффективность борьбы с посягательствами на государственное и общественное имущество. С 1969 года под централизованную охрану были взяты квартиры граждан, в 1970 году в составе вневедомственной охраны были сформированы подразделения так называемой "ночной милиции" – на улицу выехали первые авто и мотопатрульные наряды.После 1970 года все силы службы были направлены на коренное перевооружение вневедомственной охраны техническими средствами. По состоянию на 1975 год, общая численность вневедомственной охраны во всем СССР составляла 53 тысячи человек, под охраной находилось 200 тысяч объектов.С 1986 года в состав вневедомственной охраны вошли подразделения ведомственной милиции. Являясь государственной, служба не получала на свое содержание средства из бюджета страны, а сама зарабатывала их на основе договоров, заключаемых с хозорганами.28 декабря 1989 года было создано Главное управление вневедомственной охраны в связи с образованием союзно-республиканского Министерства внутренних дел РСФСР. Переход к рыночной экономике и связанные с этим трудности привели к ухудшению экономического положения службы, ликвидации части подразделений, но постепенно ситуация выправилась.14 августа 1992 года правительство РФ приняло "Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел РФ".В 1993-2005 годы в состав вневедомственной охраны были включены подразделения военизированной охраны (ВОХР).В 2003 году общая численность вневедомственной охраны в России составляла 377 тысяч человек, под охраной находились более 427 тысяч объектов.С 1 января 2004 года вневедомственная охрана была переведена на финансирование из федерального бюджета.В 2005 году была произведена реорганизация службы, создан Департамент государственной защиты имущества МВД России (ДГЗИ) и образовано специализированное унитарное предприятие – ФГУП "Охрана" МВД России, которое выполняет проектирование, монтаж и подключение систем охраны и контроля доступа. В состав ФГУП "Охрана" вошли работники военизированной, сторожевой и технических служб вневедомственной охраны.Передав указанные функции ФГУП "Охрана" МВД России подразделения вневедомственной охраны сосредоточились на обеспечении мобильности, оперативности реагирования на сигналы "тревога" с охраняемых объектов и квартир граждан, на сообщения о совершаемых преступлениях и административных правонарушениях в зонах постов и маршрутов патрулирования.В соответствии с указом президента России от 5 апреля 2016 года подразделения вневедомственной охраны были включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.В настоящее время систему вневедомственной охраны войск национальной гвардии (ВНГ) Российской Федерации составляют: на федеральном уровне – Главное управление вневедомственной охраны Росгвардии; на региональном – управления (отделы) вневедомственной охраны ВНГ России, осуществляющие свою деятельности в форме федеральных государственных казенных учреждений (ФГКУ); на районном – подразделения вневедомственной охраны ВНГ России представлены филиалами ФГКУ УВО (ОВО).По данным на 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности.Служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны не ограничивается только реагированием на сигналы "тревога", поступающие с охраняемых объектов и квартир граждан – мобильные наряды групп задержания строевых подразделений службы, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях, в том числе активно пресекая преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, площадях, скверах и иных местах массового пребывания граждан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, рсфср, фгуп охрана, кпсс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), охрана