Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Еленовке восемь натовских снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.
Кроме того, по Горловке и Петровскому району Донецка украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.