https://ria.ru/20221029/obstrel-1827812309.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:18

2022-10-29T21:18

2022-10-29T21:18

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в мире

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.Кроме того, по Горловке и Петровскому району Донецка украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221029/nastuplenie-1827809655.html

https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины