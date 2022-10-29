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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2022
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https://ria.ru/20221029/obstrel-1827812309.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:18
2022-10-29T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.Кроме того, по Горловке и Петровскому району Донецка украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/nastuplenie-1827809655.html
https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
21:18 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Еленовке восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.
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Кроме того, по Горловке и Петровскому району Донецка украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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