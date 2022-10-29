21:02 29.10.2022 (обновлено: 23:31 29.10.2022)
В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск
Стремоусов сообщил об отражении наступления ВСУ в районе Брускинского в Херсонской области
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное "наступление" в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции", — написал он.
По словам Стремоусова, украинские войска потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.