https://ria.ru/20221029/nastuplenie-1827809655.html

В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск

В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск - РИА Новости, 29.10.2022

В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск

Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:02

2022-10-29T21:02

2022-10-29T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, украинские войска потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827736435.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, вооруженные силы рф