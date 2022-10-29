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В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/nastuplenie-1827809655.html
В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск
В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск - РИА Новости, 29.10.2022
В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск
Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:02
2022-10-29T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, украинские войска потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827736435.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы РФ
21:02 29.10.2022 (обновлено: 23:31 29.10.2022)
 
В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск

Стремоусов сообщил об отражении наступления ВСУ в районе Брускинского в Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское в Херсонской области, сообщил в Telegram заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное "наступление" в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции", — написал он.
По словам Стремоусова, украинские войска потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
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Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовВооруженные силы РФ
 
 
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