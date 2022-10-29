https://ria.ru/20221029/naemniki-1827755309.html
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 29.10.2022
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении
Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:30
2022-10-29T14:30
2022-10-29T14:55
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
14:30 29.10.2022 (обновлено: 14:55 29.10.2022)
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении
Минобороны: российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении