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Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/naemniki-1827755309.html
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 29.10.2022
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении
Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:30
2022-10-29T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
14:30 29.10.2022 (обновлено: 14:55 29.10.2022)
 
Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении

Минобороны: российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоенная техника
Военная техника - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:45Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации
 
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