https://ria.ru/20221029/naemniki-1827755309.html

Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении

Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 29.10.2022

Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении

Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:30

2022-10-29T14:30

2022-10-29T14:55

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении поразили две украинские роты и подразделение иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221029/bespilotniki-1827758998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия