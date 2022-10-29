Молдавия впервые закупила электроэнергию в Румынии
Молдавия впервые закупила электроэнергию у оператора в Румынии вдвое дороже, чем в ПМР
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником осталась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт.
"Сегодня госпредприятие Energocom впервые приобрело электроэнергию у OPCOM (румынский оператор рынка электроэнергии). На завтра было куплено в общей сложности, 875 МВтч со средней стоимостью 132 евро за МВтч", - сообщил Спыну в Telegram-канале.
По его словам, Energocom продолжит ежедневно закупать энергию у OPCOM для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что важно продолжить экономить, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и максимально низкую цену на электроэнергию.
На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.