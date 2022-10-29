https://ria.ru/20221029/moldaviya-1827783256.html

Молдавия впервые закупила электроэнергию в Румынии

Молдавия впервые закупила электроэнергию в Румынии - РИА Новости, 29.10.2022

Молдавия впервые закупила электроэнергию в Румынии

Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:39

2022-10-29T17:39

2022-10-29T17:39

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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое дороже, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником осталась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт."Сегодня госпредприятие Energocom впервые приобрело электроэнергию у OPCOM (румынский оператор рынка электроэнергии). На завтра было куплено в общей сложности, 875 МВтч со средней стоимостью 132 евро за МВтч", - сообщил Спыну в Telegram-канале.По его словам, Energocom продолжит ежедневно закупать энергию у OPCOM для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что важно продолжить экономить, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и максимально низкую цену на электроэнергию.На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20221029/pridnestrove-1827751779.html

https://ria.ru/20221028/moldaviya-1827667247.html

молдавия

румыния

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев, в мире