https://ria.ru/20221029/minirovanie-1827770145.html
Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР
Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР
Украинские войска дистанционно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:03
2022-10-29T16:03
2022-10-29T16:29
специальная военная операция на украине
андрей марочко
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска дистанционно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.РСЗО MARS 2 представляют собой немецкий вариант американской M270 MLRS. В настоящее время российские подразделения выстраивают оборону на линии к западу от городов Сватово и Кременная."Сегодня местные жители в ряде мелких населенных пунктов (вокруг Сватово. — Прим. ред.) обнаружили большое количество мин (предположительно, AT2), установленных на грунтовых дорогах, по которым передвигаются мирные граждане на своем автомототранспорте. Также опасные находки обнаружены на приусадебных участках", — сказал Марочко, уточнив, что такого рода мины были выставлены дистанционно — путем обстрела из указанных РСЗО.Собеседник агентства уточнил, что минирование дорог ставит под угрозу жизни оставшихся в районе мирных жителей. Немецкие мины, добавил Марочко, представляют большую опасность не только для автомобилей, но и для людей. Поэтому при их обнаружении военные просят не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их обезвредить.
https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html
сватово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:03 29.10.2022 (обновлено: 16:29 29.10.2022)
Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР
Подполковник Марочко: ВСУ с немецкими РСЗО дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР
ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска дистанционно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
РСЗО MARS 2 представляют собой немецкий вариант американской M270 MLRS. В настоящее время российские подразделения выстраивают оборону на линии к западу от городов Сватово и Кременная
.
"Сегодня местные жители в ряде мелких населенных пунктов (вокруг Сватово. — Прим. ред.) обнаружили большое количество мин (предположительно, AT2), установленных на грунтовых дорогах, по которым передвигаются мирные граждане на своем автомототранспорте. Также опасные находки обнаружены на приусадебных участках", — сказал Марочко, уточнив, что такого рода мины были выставлены дистанционно — путем обстрела из указанных РСЗО.
Собеседник агентства уточнил, что минирование дорог ставит под угрозу жизни оставшихся в районе мирных жителей. Немецкие мины, добавил Марочко, представляют большую опасность не только для автомобилей, но и для людей. Поэтому при их обнаружении военные просят не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их обезвредить.