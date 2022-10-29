https://ria.ru/20221029/minirovanie-1827770145.html

Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР

Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска дистанционно минируют окрестности Сватово в ЛНР

Украинские войска дистанционно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:03

2022-10-29T16:03

2022-10-29T16:29

специальная военная операция на украине

андрей марочко

сватово

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска дистанционно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) типа MARS 2, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.РСЗО MARS 2 представляют собой немецкий вариант американской M270 MLRS. В настоящее время российские подразделения выстраивают оборону на линии к западу от городов Сватово и Кременная."Сегодня местные жители в ряде мелких населенных пунктов (вокруг Сватово. — Прим. ред.) обнаружили большое количество мин (предположительно, AT2), установленных на грунтовых дорогах, по которым передвигаются мирные граждане на своем автомототранспорте. Также опасные находки обнаружены на приусадебных участках", — сказал Марочко, уточнив, что такого рода мины были выставлены дистанционно — путем обстрела из указанных РСЗО.Собеседник агентства уточнил, что минирование дорог ставит под угрозу жизни оставшихся в районе мирных жителей. Немецкие мины, добавил Марочко, представляют большую опасность не только для автомобилей, но и для людей. Поэтому при их обнаружении военные просят не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их обезвредить.

https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины