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Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса - РИА Новости, 29.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса - РИА Новости, 29.10.2022
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:27
2022-10-29T09:47
вячеслав володин
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", — написал он в своём Telegram-канале.По словам Володина, под контролем Пентагона находится 336 биолабораторий, которые способны создать такой вирус."Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус", — заявил он.Он добавил, что "США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии".Парламентарий отметил, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, который он ранее разместил в своем Telegram-канале, считают, что коронавирус создан искусственно.
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вячеслав володин, оон, сша, госдума рф
Вячеслав Володин, ООН, США, Распространение коронавируса, Госдума РФ
09:27 29.10.2022 (обновлено: 09:47 29.10.2022)
 
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса

Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению коронавируса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Володина, под контролем Пентагона находится 336 биолабораторий, которые способны создать такой вирус.
"Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус", — заявил он.
Он добавил, что "США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии".
Парламентарий отметил, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, который он ранее разместил в своем Telegram-канале, считают, что коронавирус создан искусственно.
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Распространение коронавирусаВячеслав ВолодинООНСШАГосдума РФ
 
 
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