https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса - РИА Новости, 29.10.2022
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:27
2022-10-29T09:27
2022-10-29T09:47
вячеслав володин
оон
сша
распространение коронавируса
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", — написал он в своём Telegram-канале.По словам Володина, под контролем Пентагона находится 336 биолабораторий, которые способны создать такой вирус."Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус", — заявил он.Он добавил, что "США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии".Парламентарий отметил, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, который он ранее разместил в своем Telegram-канале, считают, что коронавирус создан искусственно.
https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_20a1982468effb08a94e07a6c31b0327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, оон, сша, госдума рф
Вячеслав Володин, ООН, США, Распространение коронавируса, Госдума РФ
09:27 29.10.2022 (обновлено: 09:47 29.10.2022)
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению коронавируса