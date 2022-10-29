https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html

Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса

Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса - РИА Новости, 29.10.2022

Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса

ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:27

2022-10-29T09:27

2022-10-29T09:47

вячеслав володин

оон

сша

распространение коронавируса

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", — написал он в своём Telegram-канале.По словам Володина, под контролем Пентагона находится 336 биолабораторий, которые способны создать такой вирус."Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус", — заявил он.Он добавил, что "США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии".Парламентарий отметил, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, который он ранее разместил в своем Telegram-канале, считают, что коронавирус создан искусственно.

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, оон, сша, госдума рф