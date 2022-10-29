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Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - РИА Новости, 29.10.2022
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:51
2022-10-29T16:35
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу в Минобороны России."Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.При отражении атаки были уничтожены семь беспилотных аппаратов противника. Незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". "Также повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная", — сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире
13:51 29.10.2022 (обновлено: 16:35 29.10.2022)
 
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

Минобороны сообщило о террористической атаке Киева на корабли ЧФ России в Севастополе

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу в Минобороны России.
"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.
При отражении атаки были уничтожены семь беспилотных аппаратов противника. Незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". "Также повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная", — сообщили в Минобороны.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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