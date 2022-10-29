https://ria.ru/20221029/korabli-1827751139.html

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - РИА Новости, 29.10.2022

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:51

2022-10-29T13:51

2022-10-29T16:35

специальная военная операция на украине

россия

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу в Минобороны России."Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.При отражении атаки были уничтожены семь беспилотных аппаратов противника. Незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". "Также повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная", — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, в мире