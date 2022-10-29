https://ria.ru/20221029/korabli-1827751139.html
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - РИА Новости, 29.10.2022
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:51
2022-10-29T13:51
2022-10-29T16:35
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу в Минобороны России."Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.При отражении атаки были уничтожены семь беспилотных аппаратов противника. Незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". "Также повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная", — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_62:0:1939:1408_1920x0_80_0_0_7af2e0eb0bf22e66fde931cd077d5721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире
13:51 29.10.2022 (обновлено: 16:35 29.10.2022)
Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Минобороны сообщило о террористической атаке Киева на корабли ЧФ России в Севастополе
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота России задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", заявили в субботу в Минобороны России.
"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.
При отражении атаки были уничтожены семь беспилотных аппаратов противника. Незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". "Также повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная", — сообщили в Минобороны.