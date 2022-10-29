Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/khram-1827764725.html
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве - РИА Новости, 29.10.2022
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве
Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:19
2022-10-29T15:19
в мире
женева (город)
швейцария
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827628797_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_0ce08a57ef23f0f83fef8ac5f5f4e43e.jpg
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Женева Сильвен Гийом-Жанти."Подтверждаю, что к нам обратились вчера около 10 утра, чтобы узнать о повреждениях, о которых вы упоминаете. Начато расследование, и мы действительно находимся в контакте с ответственными за это место отправления культа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства.Ранее посольство России в Берне направила МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве.Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826998703.html
женева (город)
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827628797_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_d552932a4e11c3276b2eec486322ece9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), швейцария, религия
В мире, Женева (город), Швейцария, Религия
15:19 29.10.2022
 
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве

Полиция начала расследование после ЧП с обливанием краской православного храма в Женеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКрестовоздвиженский кафедральный собор Западно-Европейской епархии Русской православной церкви в Женеве
Крестовоздвиженский кафедральный собор Западно-Европейской епархии Русской православной церкви в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Крестовоздвиженский кафедральный собор Западно-Европейской епархии Русской православной церкви в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Женева Сильвен Гийом-Жанти.
"Подтверждаю, что к нам обратились вчера около 10 утра, чтобы узнать о повреждениях, о которых вы упоминаете. Начато расследование, и мы действительно находимся в контакте с ответственными за это место отправления культа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства.
Ранее посольство России в Берне направила МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве.
Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:29
Министр обороны ФРГ просит Швейцарию отказаться от нейтралитета
 
В миреЖенева (город)ШвейцарияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала