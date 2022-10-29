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Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве - РИА Новости, 29.10.2022
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве
Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:19
2022-10-29T15:19
2022-10-29T15:19
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ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Женева Сильвен Гийом-Жанти."Подтверждаю, что к нам обратились вчера около 10 утра, чтобы узнать о повреждениях, о которых вы упоминаете. Начато расследование, и мы действительно находимся в контакте с ответственными за это место отправления культа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства.Ранее посольство России в Берне направила МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве.Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826998703.html
женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, женева (город), швейцария, религия
В мире, Женева (город), Швейцария, Религия
Полиция начала расследование после нападения на православный храм в Женеве
Полиция начала расследование после ЧП с обливанием краской православного храма в Женеве
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Полиция Женевы начала расследование после нападения с краской на церковь Рождества Пресвятой Богородицы, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции кантона Женева Сильвен Гийом-Жанти.
"Подтверждаю, что к нам обратились вчера около 10 утра, чтобы узнать о повреждениях, о которых вы упоминаете. Начато расследование, и мы действительно находимся в контакте с ответственными за это место отправления культа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства.
Ранее посольство России
в Берне
направила МИД Швейцарии
ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве.
Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.