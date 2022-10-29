https://ria.ru/20221029/karadzhich-1827742339.html

Сербские интеллектуалы написали призыв в ООН о спасении Караджича

Сербские интеллектуалы написали призыв в ООН о спасении Караджича - РИА Новости, 29.10.2022

Сербские интеллектуалы написали призыв в ООН о спасении Караджича

Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков - направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:49

2022-10-29T12:49

2022-10-29T12:49

в мире

радован караджич

оон

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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков - направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича, который отбывает пожизненный срок в британской тюрьме, сообщил РИА Новости его адвокат Горан Петрониевич.Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании. Официальное письмо генсеку ООН и на другие адреса названо "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича"."Инициатива возникла из-за невозможности осуществления его основных прав по законам Великобритании, которые критически нарушены. Мы и раньше обращали внимание, когда принято решение об отправке его в Великобританию и об угрозах со стороны заключенных-мусульман из-за предрассудков и пропаганды в СМИ. Но мы не представляли себе, что может произойти такое нарушение его прав со стороны британских властей", - заявил известный юрист-международник агентству.Караджичу в тюрьме на острове Уайт длительное время запрещено встречаться с адвокатами, к нему не пускают православного священника, он лишен компьютера и настольной лампы, есть жалобы на психическую и физическую агрессию со стороны тюремщиков, а также на питание. При этом его карточка заблокирована, и близкие не могут перевести ему средства на нужды в тюрьме."Проблема в том, что с ним поступают, как с осужденным Великобритании, но он не является заключенным британских властей. Суд, который его осудил, каким бы ни был, находится в ведении ООН, и Соединенное королевство подписало соглашение с трибуналом в Гааге, которым обязалось строго соблюдать правила и права содержания принятых заключенных", - отметил Петрониевич. Он подчеркнул, что лидер боснийских сербов ни при каких условиях не должен был быть направлен в Великобританию, "где не может быть обеспечена его безопасность".Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича.В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

https://ria.ru/20220515/karadzhich-1788654134.html

https://ria.ru/20220528/tyurma-1791370231.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, радован караджич, оон