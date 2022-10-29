https://ria.ru/20221029/infrastruktura-1827659376.html

Ефимов: Москва передала 320 участков под создание инфраструктуры

Ефимов: Москва передала 320 участков под создание инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2022

Ефимов: Москва передала 320 участков под создание инфраструктуры

Столичные власти безвозмездно с начала года передали застройщикам 320 земельных участков, на которых в рамках городского заказа будут построены объекты... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:12

2022-10-29T09:12

2022-10-29T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Столичные власти безвозмездно с начала года передали застройщикам 320 земельных участков, на которых в рамках городского заказа будут построены объекты инфраструктуры, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В этом году в рамках Адресной инвестиционной программы по договорам безвозмездного пользования мы передали застройщикам, работающим по городскому заказу, 320 земельных участков общей площадью более 342 гектаров для развития столичной инфраструктуры. В результате в Москве появятся новые дороги, инженерные коммуникации, социальные объекты и жилые дома", – рассказал вице-мэр.В сообщении уточняется, что под социальные объекты в этом году выделено 53 участка, под транспортную и инженерную инфраструктуру (развязки и автодороги) – еще 267 участков.В Адресной инвестиционной программе (АИП) прописано, какие объекты будут возведены за счет городского бюджета. АИП является основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Москвы, заключения госконтрактов, договоров и соглашений с юрлицами.

https://realty.ria.ru/20221027/zemlya-1827091301.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье