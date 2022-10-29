https://ria.ru/20221029/inflyatsiya-1827765438.html

Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос

Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022

Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос

Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:26

2022-10-29T15:26

2022-10-29T15:26

mckinsey

германия

украина

экономика

в мире

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого пятого, свидетельствует результаты опроса, опубликованного в субботу консалтинговой компанией McKinsey.Согласно исследованию, проведенному среди 1 тысячи респондентов, 18% поставили на первое место среди угроз военный конфликт на Украине, в то время как 6% и 3% считают главными угрозами изменение климата и пандемию коронавируса. В то же время 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов. Две трети опрошенных готовятся к дальнейшему росту цен.Свыше 60% опрошенных заявили, что экономят электроэнергию дома, а около 16% уже отменили отпуск. Рост цен также влияет на планы на Рождество: более половины опрошенных хотят сэкономить на рождественских покупках, а 12% и вовсе хотят обойтись в этом году без трат на праздник.Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20221025/rossiya-1826648992.html

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823025660.html

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mckinsey, германия, украина, экономика, в мире