Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос
Опрос McKinsey: более половины немцев назвали инфляцию главной угрозой благосостоянию
Берлин, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого пятого, свидетельствует результаты опроса, опубликованного в субботу консалтинговой компанией McKinsey.
Согласно исследованию, проведенному среди 1 тысячи респондентов, 18% поставили на первое место среди угроз военный конфликт на Украине, в то время как 6% и 3% считают главными угрозами изменение климата и пандемию коронавируса. В то же время 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов. Две трети опрошенных готовятся к дальнейшему росту цен.
Свыше 60% опрошенных заявили, что экономят электроэнергию дома, а около 16% уже отменили отпуск. Рост цен также влияет на планы на Рождество: более половины опрошенных хотят сэкономить на рождественских покупках, а 12% и вовсе хотят обойтись в этом году без трат на праздник.
Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.