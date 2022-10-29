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Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
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Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос
Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос
Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:26
2022-10-29T15:26
mckinsey
германия
украина
экономика
в мире
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого пятого, свидетельствует результаты опроса, опубликованного в субботу консалтинговой компанией McKinsey.Согласно исследованию, проведенному среди 1 тысячи респондентов, 18% поставили на первое место среди угроз военный конфликт на Украине, в то время как 6% и 3% считают главными угрозами изменение климата и пандемию коронавируса. В то же время 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов. Две трети опрошенных готовятся к дальнейшему росту цен.Свыше 60% опрошенных заявили, что экономят электроэнергию дома, а около 16% уже отменили отпуск. Рост цен также влияет на планы на Рождество: более половины опрошенных хотят сэкономить на рождественских покупках, а 12% и вовсе хотят обойтись в этом году без трат на праздник.Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20221025/rossiya-1826648992.html
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mckinsey, германия, украина, экономика, в мире
McKinsey, Германия, Украина, Экономика, В мире
15:26 29.10.2022
 
Более половины жителей Германии боятся инфляции, показал опрос

Опрос McKinsey: более половины немцев назвали инфляцию главной угрозой благосостоянию

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события на Украине беспокоят приблизительно каждого пятого, свидетельствует результаты опроса, опубликованного в субботу консалтинговой компанией McKinsey.
Согласно исследованию, проведенному среди 1 тысячи респондентов, 18% поставили на первое место среди угроз военный конфликт на Украине, в то время как 6% и 3% считают главными угрозами изменение климата и пандемию коронавируса. В то же время 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов. Две трети опрошенных готовятся к дальнейшему росту цен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:15
Немцы призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией
Свыше 60% опрошенных заявили, что экономят электроэнергию дома, а около 16% уже отменили отпуск. Рост цен также влияет на планы на Рождество: более половины опрошенных хотят сэкономить на рождественских покупках, а 12% и вовсе хотят обойтись в этом году без трат на праздник.
Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет "подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Участники акции против политики в отношении России с плакатом НАТО - Прочь! в Шверине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:17
На востоке ФРГ прошли масштабные митинги за отмену антироссийских санкций
 
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