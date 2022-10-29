https://ria.ru/20221029/gosduma-1827735502.html
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят - РИА Новости, 29.10.2022
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят
С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ."Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках-участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы", - говорится в сообщении."Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся", - приводятся в сообщении слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят
В Госдуме заявили об упрощении передачи сведений о заемщиках-участниках спецоперации