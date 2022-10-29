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Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят - РИА Новости, 29.10.2022
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Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят - РИА Новости, 29.10.2022
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят
С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ."Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках-участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы", - говорится в сообщении."Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся", - приводятся в сообщении слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
11:38 29.10.2022
 
Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят

В Госдуме заявили об упрощении передачи сведений о заемщиках-участниках спецоперации

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкОтправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ.
"Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках-участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы", - говорится в сообщении.
"Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся", - приводятся в сообщении слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
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