https://ria.ru/20221029/gosduma-1827735502.html

Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят

Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят - РИА Новости, 29.10.2022

Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят

С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:38

2022-10-29T11:38

2022-10-29T11:38

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ."Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках-участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы", - говорится в сообщении."Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся", - приводятся в сообщении слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф