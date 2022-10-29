Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Старомихайловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.