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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/gorlovka-1827794928.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:49
2022-10-29T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Старомихайловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756249.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:49 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Старомихайловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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