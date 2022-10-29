https://ria.ru/20221029/gorlovka-1827794928.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:49

2022-10-29T18:49

2022-10-29T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Старомихайловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html

https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756249.html

горловка

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины