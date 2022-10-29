Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку
Еврокомиссия призвала стороны воздерживаться от действий, подрывающих зерновую сделку
Баннер на здании Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА Новости представитель ЕК Набила Массрали.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", - сказала она.
"Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая представляет собой важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - продолжила Массрали.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.