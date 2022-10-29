https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827820837.html

Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку

Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку - РИА Новости, 29.10.2022

Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку

Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T22:40

2022-10-29T22:40

2022-10-29T22:40

россия

набила массрали

еврокомиссия

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА Новости представитель ЕК Набила Массрали."Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", - сказала она.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815038.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, набила массрали, еврокомиссия, оон, украина, в мире