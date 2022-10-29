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Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку - РИА Новости, 29.10.2022
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Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку
Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку - РИА Новости, 29.10.2022
Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку
Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T22:40
2022-10-29T22:40
россия
набила массрали
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА Новости представитель ЕК Набила Массрали."Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", - сказала она.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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россия, набила массрали, еврокомиссия, оон, украина, в мире
Россия, Набила Массрали, Еврокомиссия, ООН, Украина, В мире
22:40 29.10.2022
 
Еврокомиссия призвала воздержаться от действий, подрывающих зерновую сделку

Еврокомиссия призвала стороны воздерживаться от действий, подрывающих зерновую сделку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер на здании Еврокомиссии в Брюсселе
Баннер на здании Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подчеркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, сказала РИА Новости представитель ЕК Набила Массрали.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", - сказала она.
"Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая представляет собой важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - продолжила Массрали.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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