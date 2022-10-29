https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827736578.html
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции - РИА Новости, 29.10.2022
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, 29 октября около 05.28 произошло возгорание на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки - Козино, вследствие чего упало напряжение. Электропитание восстановлено. Причина пожара - неисправность трансформатора. Жертв нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в 10.44 объявлена ликвидация последствий пожара.Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на электроподстанции Высоково, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в тушении пожара был задействован пожарный поезд. "На движение электропоездов происшествие не повлияло", - подчеркнули в пресс-службе ГЖД.
https://ria.ru/20221027/afera-1827154994.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
Причиной пожара на нижегородской электроподстанции стала неисправность трансформатора