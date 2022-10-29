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В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции - РИА Новости, 29.10.2022
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В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции - РИА Новости, 29.10.2022
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции
Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:51
2022-10-29T11:51
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, 29 октября около 05.28 произошло возгорание на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки - Козино, вследствие чего упало напряжение. Электропитание восстановлено. Причина пожара - неисправность трансформатора. Жертв нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в 10.44 объявлена ликвидация последствий пожара.Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на электроподстанции Высоково, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в тушении пожара был задействован пожарный поезд. "На движение электропоездов происшествие не повлияло", - подчеркнули в пресс-службе ГЖД.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:51 29.10.2022
 
В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции

Причиной пожара на нижегородской электроподстанции стала неисправность трансформатора

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 29 октября около 05.28 произошло возгорание на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки - Козино, вследствие чего упало напряжение. Электропитание восстановлено. Причина пожара - неисправность трансформатора. Жертв нет", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в 10.44 объявлена ликвидация последствий пожара.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на электроподстанции Высоково, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в тушении пожара был задействован пожарный поезд. "На движение электропоездов происшествие не повлияло", - подчеркнули в пресс-службе ГЖД.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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