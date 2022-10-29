https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827736578.html

В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции

В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции - РИА Новости, 29.10.2022

В прокуратуре назвали причину пожара на нижегородской электроподстанции

Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:51

2022-10-29T11:51

2022-10-29T11:51

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, 29 октября около 05.28 произошло возгорание на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки - Козино, вследствие чего упало напряжение. Электропитание восстановлено. Причина пожара - неисправность трансформатора. Жертв нет", - говорится в сообщении прокуратуры.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в 10.44 объявлена ликвидация последствий пожара.Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на электроподстанции Высоково, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в тушении пожара был задействован пожарный поезд. "На движение электропоездов происшествие не повлияло", - подчеркнули в пресс-службе ГЖД.

https://ria.ru/20221027/afera-1827154994.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)