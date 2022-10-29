https://ria.ru/20221029/elektromobil-1827778820.html

В Турции открылся завод по производству электромобилей

В Турции открылся завод по производству электромобилей - РИА Новости, 29.10.2022

В Турции открылся завод по производству электромобилей

Официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG проходит в субботу в Гемлике, в ней участвует... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:11

2022-10-29T17:11

2022-10-29T17:19

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG проходит в субботу в Гемлике, в ней участвует президент страны Тайип Эрдоган, передает корреспондент РИА Новости.В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда турецких лир (3,7 миллиарда долларов), процесс вложения займет 13 лет. "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупать 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.Модель будет выпускаться в двух версиях: седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумулятороной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров.В начале ноября прошлого года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV. Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.Цена автомобиля пока не разглашается, она будет зависеть от конкурентоспособности на рынке.

https://ria.ru/20221028/elektromobil-1827655540.html

https://ria.ru/20221026/evolute-1826867942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, стамбул, в мире