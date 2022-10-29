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"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине - РИА Новости, 29.10.2022
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"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине
"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине - РИА Новости, 29.10.2022
"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине
В госэнергокомпании НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в вечерний пик в субботу из-за увеличения нагрузки на сети могут быть применены принудительные ограничения по... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:32
2022-10-29T16:32
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
вооруженные силы рф
укрэнерго
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В госэнергокомпании НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в вечерний пик в субботу из-за увеличения нагрузки на сети могут быть применены принудительные ограничения по всей территории Украины."Сегодня утром диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому ... предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.В компании призвали всех потребителей сознательно уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время - с 17.00 до 23.00. При этом отметили, что в отдельных регионах Украины, где повреждения электросетей от обстрелов очень большие, украинцы до сих пор не могут пользоваться электроэнергией значительную часть дня. Сейчас завершается работа, как сообщает пресс-служба, над упорядочением графиков отключений потребителей, которые придется применять в будущем."Чтобы восстановить нормальную работу сетей и их энергопитание, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются сегодня 24/7. Поэтому во второй половине дня мы ожидаем ограничения потребителей в отдельных местах", - уточнили в "Укрэнерго".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
16:32 29.10.2022
 
"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света по всей Украине

"Укрэнерго" не исключило принудительные отключения света в вечерний пик по всей Украине

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМачта высоковольтной ЛЭП
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В госэнергокомпании НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в вечерний пик в субботу из-за увеличения нагрузки на сети могут быть применены принудительные ограничения по всей территории Украины.
"Сегодня утром диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому ... предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В компании призвали всех потребителей сознательно уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время - с 17.00 до 23.00. При этом отметили, что в отдельных регионах Украины, где повреждения электросетей от обстрелов очень большие, украинцы до сих пор не могут пользоваться электроэнергией значительную часть дня. Сейчас завершается работа, как сообщает пресс-служба, над упорядочением графиков отключений потребителей, которые придется применять в будущем.
"Чтобы восстановить нормальную работу сетей и их энергопитание, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются сегодня 24/7. Поэтому во второй половине дня мы ожидаем ограничения потребителей в отдельных местах", - уточнили в "Укрэнерго".
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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