https://ria.ru/20221029/donetsk-1827715793.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:45
2022-10-29T09:45
2022-10-29T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров..., 08.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 09.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/dnr-1827686090.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра