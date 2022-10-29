https://ria.ru/20221029/donetsk-1827715793.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:45

2022-10-29T09:45

2022-10-29T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров..., 08.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 09.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/dnr-1827686090.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато