Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/burkina-faso-1827699033.html
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2022
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией
Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T04:09
2022-10-29T04:10
в мире
буркина-фасо
франция
россия
уагадугу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_fd1b2dceae01105ead58141883c819c0.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях человек, которые собрались у посольства и военной базы Франции в Камбуансе. По данным агентства, демонстрантам разрешили передать в представительство письмо с требованием Парижу покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.Франс Пресс приводит слова одного из протестующих о том, что народ Буркина-Фасо "хочет идти с Россией".В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html
буркина-фасо
франция
россия
уагадугу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5ea986358355ee9d76a454bf140c46fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, франция, россия, уагадугу
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Россия, Уагадугу
04:09 29.10.2022 (обновлено: 04:10 29.10.2022)
 
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией

Франс Пресс: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией

© AP Photo / Sophie GarciaМестный житель с флагом России в Уагадугу, Буркина-Фасо
Местный житель с флагом России в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Местный житель с флагом России в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях человек, которые собрались у посольства и военной базы Франции в Камбуансе. По данным агентства, демонстрантам разрешили передать в представительство письмо с требованием Парижу покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.
"Многие также размахивали флагами России, страны, с которой, по их (демонстрантов) словам, они хотели бы, что их новые руководители активизировали отношения", - говорится в сообщении агентства.
Франс Пресс приводит слова одного из протестующих о том, что народ Буркина-Фасо "хочет идти с Россией".
В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:10
В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России
 
В миреБуркина-ФасоФранцияРоссияУагадугу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала