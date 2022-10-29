https://ria.ru/20221029/burkina-faso-1827699033.html

СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией

СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2022

СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией

Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T04:09

2022-10-29T04:09

2022-10-29T04:10

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буркина-фасо

франция

россия

уагадугу

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях человек, которые собрались у посольства и военной базы Франции в Камбуансе. По данным агентства, демонстрантам разрешили передать в представительство письмо с требованием Парижу покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.Франс Пресс приводит слова одного из протестующих о том, что народ Буркина-Фасо "хочет идти с Россией".В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.

https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html

буркина-фасо

франция

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уагадугу

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в мире, буркина-фасо, франция, россия, уагадугу