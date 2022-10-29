04:09 29.10.2022 (обновлено: 04:10 29.10.2022)
СМИ: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией
Франс Пресс: в Буркина-Фасо прошла акция в поддержку развития отношений с Россией
© AP Photo / Sophie GarciaМестный житель с флагом России в Уагадугу, Буркина-Фасо
© AP Photo / Sophie Garcia
Местный житель с флагом России в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с РФ прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях человек, которые собрались у посольства и военной базы Франции в Камбуансе. По данным агентства, демонстрантам разрешили передать в представительство письмо с требованием Парижу покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.
"Многие также размахивали флагами России, страны, с которой, по их (демонстрантов) словам, они хотели бы, что их новые руководители активизировали отношения", - говорится в сообщении агентства.
Франс Пресс приводит слова одного из протестующих о том, что народ Буркина-Фасо "хочет идти с Россией".
В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
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