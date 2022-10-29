https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html
Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном
Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном - РИА Новости, 29.10.2022
Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном
Российские войска уничтожили в Херсонской области американские гаубицы M777 с помощью модернизированных "Ланцетов", следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:31
2022-10-29T14:31
2022-10-29T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области американские гаубицы M777 с помощью модернизированных "Ланцетов", следует из данных, опубликованных Минобороны."Ударами беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и две американских гаубицы М777", - сообщается в брифинге ведомства.Кроме того, из опубликованных Минобороны кадров поражения "Бука" и гаубиц США следует, что были применены модернизированные российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработки ZALA AERO.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры уничтожения гаубиц М777 и установки "Бук-М1" беспилотниками "Ланцет"
Минобороны России показало кадры уничтожения гаубиц М777 и установки "Бук-М1" беспилотниками "Ланцет"
2022-10-29T14:31
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:31 29.10.2022 (обновлено: 15:45 29.10.2022)
Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном
Минобороны: российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 на Херсонском направлении