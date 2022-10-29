https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html

Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном

Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном - РИА Новости, 29.10.2022

Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном

Российские войска уничтожили в Херсонской области американские гаубицы M777 с помощью модернизированных "Ланцетов", следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:31

2022-10-29T14:31

2022-10-29T15:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Херсонской области американские гаубицы M777 с помощью модернизированных "Ланцетов", следует из данных, опубликованных Минобороны."Ударами беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и две американских гаубицы М777", - сообщается в брифинге ведомства.Кроме того, из опубликованных Минобороны кадров поражения "Бука" и гаубиц США следует, что были применены модернизированные российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработки ZALA AERO.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Кадры уничтожения гаубиц М777 и установки "Бук-М1" беспилотниками "Ланцет" Минобороны России показало кадры уничтожения гаубиц М777 и установки "Бук-М1" беспилотниками "Ланцет" 2022-10-29T14:31 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)