https://ria.ru/20221029/bespilotniki-1827758998.html
ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации
ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022
ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 2370 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:45
2022-10-29T14:45
2022-10-29T14:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 2370 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации
В Минобороны сообщили об уничтожении 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации