https://ria.ru/20221029/bespilotniki-1827758998.html

ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации

ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022

ВС России уничтожили 2370 украинских беспилотников с начала спецоперации

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 2370 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:45

2022-10-29T14:45

2022-10-29T14:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 2370 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html

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