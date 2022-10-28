https://ria.ru/20221028/zerno-1827663494.html
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 28.10.2022
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:10
2022-10-28T20:10
2022-10-28T20:10
цены на нефть
джорджа мелони
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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба."Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны."Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", - отмечается в коммюнике.В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джорджа мелони, владимир зеленский, италия, стамбул, оон
Цены на нефть, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Италия, Стамбул, ООН
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки
Премьер Италии Мелони надеется на возобновление соглашения по экспорту зерна с Украины
РИМ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба.
"Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева
в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России
против Украины", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.
В Стамбуле
22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН
снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине
. Однако, как указывает Москва
, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
"Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", - отмечается в коммюнике.
В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.