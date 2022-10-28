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Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 28.10.2022
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Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 28.10.2022
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:10
2022-10-28T20:10
цены на нефть
джорджа мелони
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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба."Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны."Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", - отмечается в коммюнике.В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
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цены на нефть, джорджа мелони, владимир зеленский, италия, стамбул, оон
Цены на нефть, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Италия, Стамбул, ООН
20:10 28.10.2022
 
Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки

Премьер Италии Мелони надеется на возобновление соглашения по экспорту зерна с Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба.
"Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:38
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
"Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", - отмечается в коммюнике.
В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:18
За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов
 
Цены на нефтьДжорджа МелониВладимир ЗеленскийИталияСтамбулООН
 
 
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