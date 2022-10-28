https://ria.ru/20221028/zerno-1827663494.html

Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки

Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 28.10.2022

Премьер Италии выразила надежду на продолжение продуктовой сделки

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:10

2022-10-28T20:10

2022-10-28T20:10

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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба."Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны."Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", - отмечается в коммюнике.В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.

https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, джорджа мелони, владимир зеленский, италия, стамбул, оон