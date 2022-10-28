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В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна - РИА Новости, 28.10.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221028/zerno-1827652860.html
В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна
В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна - РИА Новости, 28.10.2022
В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна
Рекордный для Рязанской области урожай зерновых собрали в этом году в Рязанской области - более трех миллионов тонн, сообщил губернатор Павел Малков на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:23
2022-10-28T21:04
рязанская область
экономика
павел малков
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Рекордный для Рязанской области урожай зерновых собрали в этом году в Рязанской области - более трех миллионов тонн, сообщил губернатор Павел Малков на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.По данным пресс-службы правительства региона, губернатор в пятницу вручил государственные и региональные награды. Среди них серебряные медали "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" министерства сельского хозяйства РФ, памятные знаки "За наивысшие достижения" и памятный знак губернатора "Благодарность от земли Рязанской". Ряд руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий удостоены званий "Почетный работник АПК России" и "Почетный работник АПК Рязанской области".Малков отметил, что "в этом году получен рекордный урожай зерновых – более 3 миллионов тонн зерна, прогнозируется собрать до 0,5 миллиона тонн маслосемян". В регионе отмечается устойчивый рост в пищевой промышленности: в 2021 году он составил 4%, в текущем – уже 10%. Аграрии получают более 30 мер поддержки из федерального и регионального бюджетов. Реализуется 12 крупных инвестпроектов на общую сумму около 70 миллиардов рублей, еще ряд проектов находятся в проработке."Поддержка АПК будет продолжена во всем: в обновлении парка сельхозтехники, создании необходимых резервов по удобрениям, семенам, топливу, укреплении специалистами, развитии сельских территорий", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html
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экономика, павел малков, рязанская область, россия
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Рязанская область, Россия
19:23 28.10.2022 (обновлено: 21:04 28.10.2022)
 
В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна

Губернатор Малков: более трех миллионов тонн зерна собрали в 2022 году в Рязанской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Рекордный для Рязанской области урожай зерновых собрали в этом году в Рязанской области - более трех миллионов тонн, сообщил губернатор Павел Малков на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По данным пресс-службы правительства региона, губернатор в пятницу вручил государственные и региональные награды. Среди них серебряные медали "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" министерства сельского хозяйства РФ, памятные знаки "За наивысшие достижения" и памятный знак губернатора "Благодарность от земли Рязанской". Ряд руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий удостоены званий "Почетный работник АПК России" и "Почетный работник АПК Рязанской области".
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12 октября, 17:59Рязанская область
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
Малков отметил, что "в этом году получен рекордный урожай зерновых – более 3 миллионов тонн зерна, прогнозируется собрать до 0,5 миллиона тонн маслосемян". В регионе отмечается устойчивый рост в пищевой промышленности: в 2021 году он составил 4%, в текущем – уже 10%. Аграрии получают более 30 мер поддержки из федерального и регионального бюджетов. Реализуется 12 крупных инвестпроектов на общую сумму около 70 миллиардов рублей, еще ряд проектов находятся в проработке.
"Поддержка АПК будет продолжена во всем: в обновлении парка сельхозтехники, создании необходимых резервов по удобрениям, семенам, топливу, укреплении специалистами, развитии сельских территорий", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
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