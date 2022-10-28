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Азаров провел расширенное заседание правительства региона - РИА Новости, 28.10.2022
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Азаров провел расширенное заседание правительства региона
Азаров провел расширенное заседание правительства региона - РИА Новости, 28.10.2022
Азаров провел расширенное заседание правительства региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства региона, на котором подвели предварительные итоги... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:59
2022-10-28T18:59
самарская губернская дума
дмитрий азаров
экономика
россия
самарская область
автоваз
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САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства региона, на котором подвели предварительные итоги социально-экономического развития, сообщает пресс-служба областного правительства."В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства Самарской области. На нем были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, участие в заседании приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона, депутаты обеих палат федерального парламента и Самарской губернской думы, представители предприятий, общественных организаций, почетные граждане, волонтеры, активисты ветеранских, женских и молодежных объединений.По словам Азарова, во-первых, бюджет следующего года должен сохранить четкую социальную направленность. Во-вторых, по его мнению, следует обеспечить дальнейшее поступательное, во многом даже опережающее развитие области. Кроме того, по словам губернатора, большие усилия необходимо приложить для достижения всех целей специальной военной операции.Губернатор отметил, что регион может рассчитывать на успешное выполнение всех поставленных задач, об этом свидетельствуют итоги прошлого года, когда большинство макроэкономических показателей демонстрировали уверенную динамику роста. Объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2021 году увеличился на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние 9 лет. Рост инвестиций составил 122,5% в сопоставимых ценах, это существенно выше, чем в целом по Российской Федерации – 107,7%."Среди крупнейших регионов с численностью населения более миллиона человек это абсолютно лучший результат в стране", – цитирует главу региона пресс-служба.Азаров сообщил, что в последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса. В частности, "АвтоВАЗ" вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и отразилось в целом на промышленности области."Президент России Владимир Владимирович Путин оценил положение региона как стабильное, даже хорошее. Отдельно мы очень внимательно посмотрели работу по недопущению роста безработицы. Она в Самарской области находится на исторических минимумах. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась даже в отношении с показателями начала года, когда они были рекордно низкие. А уровень официальной безработицы сократился уже до 0,65%", – приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор подчеркнул, что главное – это инвестиции, создание новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния граждан. "Не за рейтинги мы работаем. Главная задача – это забота о людях, о развитии нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.
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самарская губернская дума, дмитрий азаров, экономика, россия, самарская область, автоваз
Самарская Губернская Дума, Дмитрий Азаров, Экономика, Россия, Самарская область, АвтоВАЗ
18:59 28.10.2022
 
Азаров провел расширенное заседание правительства региона

Самарский губернатор Азаров провел расширенное заседание правительства региона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства региона, на котором подвели предварительные итоги социально-экономического развития, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства Самарской области. На нем были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, участие в заседании приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона, депутаты обеих палат федерального парламента и Самарской губернской думы, представители предприятий, общественных организаций, почетные граждане, волонтеры, активисты ветеранских, женских и молодежных объединений.
По словам Азарова, во-первых, бюджет следующего года должен сохранить четкую социальную направленность. Во-вторых, по его мнению, следует обеспечить дальнейшее поступательное, во многом даже опережающее развитие области. Кроме того, по словам губернатора, большие усилия необходимо приложить для достижения всех целей специальной военной операции.
Губернатор отметил, что регион может рассчитывать на успешное выполнение всех поставленных задач, об этом свидетельствуют итоги прошлого года, когда большинство макроэкономических показателей демонстрировали уверенную динамику роста. Объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2021 году увеличился на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние 9 лет. Рост инвестиций составил 122,5% в сопоставимых ценах, это существенно выше, чем в целом по Российской Федерации – 107,7%.
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"Среди крупнейших регионов с численностью населения более миллиона человек это абсолютно лучший результат в стране", – цитирует главу региона пресс-служба.
Азаров сообщил, что в последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса. В частности, "АвтоВАЗ" вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и отразилось в целом на промышленности области.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин оценил положение региона как стабильное, даже хорошее. Отдельно мы очень внимательно посмотрели работу по недопущению роста безработицы. Она в Самарской области находится на исторических минимумах. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась даже в отношении с показателями начала года, когда они были рекордно низкие. А уровень официальной безработицы сократился уже до 0,65%", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что главное – это инвестиции, создание новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния граждан. "Не за рейтинги мы работаем. Главная задача – это забота о людях, о развитии нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Самарская Губернская ДумаДмитрий АзаровЭкономикаРоссияСамарская областьАвтоВАЗ
 
 
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