https://ria.ru/20221028/zarplaty-1827655415.html

Минцифры разъяснило уровни зарплат для аккредитации IT-компаний

Минцифры разъяснило уровни зарплат для аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 28.10.2022

Минцифры разъяснило уровни зарплат для аккредитации IT-компаний

Минцифры опубликовало разъяснение по уровню зарплаты, необходимой для аккредитации IT-компаний, в 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:33

2022-10-28T19:33

2022-10-28T19:33

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минцифры опубликовало разъяснение по уровню зарплаты, необходимой для аккредитации IT-компаний, в 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года, рассказали в ведомстве.В ведомстве также напомнили, что IT-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября. В противном случае организация будет лишена аккредитации.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Правительство РФ в октябре утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)