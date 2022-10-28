Минцифры разъяснило уровни зарплат для аккредитации IT-компаний
Минцифры разъяснило уровни зарплат для аккредитации IT-компаний в 2023 году
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минцифры опубликовало разъяснение по уровню зарплаты, необходимой для аккредитации IT-компаний, в 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года, рассказали в ведомстве.
"Одно из условий для аккредитации – подтверждение от ФНС соответствия средней зарплаты сотрудников IT-компании средней зарплате по региону или по стране. Уточняем, что в 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. В 2024 году будет оцениваться весь 2023 год и первый квартал 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.
В ведомстве также напомнили, что IT-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября. В противном случае организация будет лишена аккредитации.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Правительство РФ в октябре утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
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