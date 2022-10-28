https://ria.ru/20221028/zabastovka-1827645319.html
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу - РИА Новости, 28.10.2022
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу
В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:59
2022-10-28T18:59
2022-10-28T18:59
в мире
германия
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов по части денежной поддержки на фоне энергокризиса, сообщаетcя на сайте профильного профсоюза IG Metall.Забастовка, которая начнется в полночь с пятницы на субботу, охватит, предположительно, свыше 500 заводов и цехов по всей стране. Причиной недовольства профсоюза является отсутствие конкретных предложений со стороны работодателей после трех раундов переговоров.Единственным шагом со стороны предприятий, как отмечают в IG Metall, является предложение компенсировать инфляционные потери вылатой размером в 3000 евро на 30 месяцев вперед, в течение которых профсоюз должен будет отказаться от дальнейших требований и лишь в теории ожидать предполагаемого повышения зарплат.Следующий раунд переговоров назначен на 8 ноября.
https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html
германия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу
Профсоюз IG Metall анонсировал забастовку на сталелитейных предприятиях Германии в субботу
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости.
В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов по части денежной поддержки на фоне энергокризиса, сообщаетcя
на сайте профильного профсоюза IG Metall.
Забастовка, которая начнется в полночь с пятницы на субботу, охватит, предположительно, свыше 500 заводов и цехов по всей стране. Причиной недовольства профсоюза является отсутствие конкретных предложений со стороны работодателей после трех раундов переговоров.
Единственным шагом со стороны предприятий, как отмечают в IG Metall, является предложение компенсировать инфляционные потери вылатой размером в 3000 евро на 30 месяцев вперед, в течение которых профсоюз должен будет отказаться от дальнейших требований и лишь в теории ожидать предполагаемого повышения зарплат.
Следующий раунд переговоров назначен на 8 ноября.