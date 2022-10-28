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Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу - РИА Новости, 28.10.2022
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Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу - РИА Новости, 28.10.2022
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу
В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:59
2022-10-28T18:59
в мире
германия
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов по части денежной поддержки на фоне энергокризиса, сообщаетcя на сайте профильного профсоюза IG Metall.Забастовка, которая начнется в полночь с пятницы на субботу, охватит, предположительно, свыше 500 заводов и цехов по всей стране. Причиной недовольства профсоюза является отсутствие конкретных предложений со стороны работодателей после трех раундов переговоров.Единственным шагом со стороны предприятий, как отмечают в IG Metall, является предложение компенсировать инфляционные потери вылатой размером в 3000 евро на 30 месяцев вперед, в течение которых профсоюз должен будет отказаться от дальнейших требований и лишь в теории ожидать предполагаемого повышения зарплат.Следующий раунд переговоров назначен на 8 ноября.
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в мире, германия
В мире, Германия
18:59 28.10.2022
 
Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу

Профсоюз IG Metall анонсировал забастовку на сталелитейных предприятиях Германии в субботу

© AP Photo / Martin MeissnerПромышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов по части денежной поддержки на фоне энергокризиса, сообщаетcя на сайте профильного профсоюза IG Metall.
Забастовка, которая начнется в полночь с пятницы на субботу, охватит, предположительно, свыше 500 заводов и цехов по всей стране. Причиной недовольства профсоюза является отсутствие конкретных предложений со стороны работодателей после трех раундов переговоров.
Единственным шагом со стороны предприятий, как отмечают в IG Metall, является предложение компенсировать инфляционные потери вылатой размером в 3000 евро на 30 месяцев вперед, в течение которых профсоюз должен будет отказаться от дальнейших требований и лишь в теории ожидать предполагаемого повышения зарплат.
Следующий раунд переговоров назначен на 8 ноября.
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