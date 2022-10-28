https://ria.ru/20221028/zabastovka-1827645319.html

Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу

Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу - РИА Новости, 28.10.2022

Немецкий профсоюз анонсировал забастовку на сталелитейных заводах в субботу

В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:59

2022-10-28T18:59

2022-10-28T18:59

в мире

германия

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. В субботу состоится забастовка работников сталелитейных предприятий после третьего раунда переговоров с работодателями, который не принес ожидаемых результатов по части денежной поддержки на фоне энергокризиса, сообщаетcя на сайте профильного профсоюза IG Metall.Забастовка, которая начнется в полночь с пятницы на субботу, охватит, предположительно, свыше 500 заводов и цехов по всей стране. Причиной недовольства профсоюза является отсутствие конкретных предложений со стороны работодателей после трех раундов переговоров.Единственным шагом со стороны предприятий, как отмечают в IG Metall, является предложение компенсировать инфляционные потери вылатой размером в 3000 евро на 30 месяцев вперед, в течение которых профсоюз должен будет отказаться от дальнейших требований и лишь в теории ожидать предполагаемого повышения зарплат.Следующий раунд переговоров назначен на 8 ноября.

https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия