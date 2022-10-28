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Запад через ЮНЕСКО сводит счеты с неугодными странами, заявил МИД России - РИА Новости, 28.10.2022
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Запад через ЮНЕСКО сводит счеты с неугодными странами, заявил МИД России
Запад через ЮНЕСКО сводит счеты с неугодными странами, заявил МИД России - РИА Новости, 28.10.2022
Запад через ЮНЕСКО сводит счеты с неугодными странами, заявил МИД России
ЮНЕСКО как никогда нуждается в эффективной защите от посягательств безответственных игроков, использующих площадку организации для сведения счетов с... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:55
2022-10-28T16:55
в мире
россия
юнеско
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЮНЕСКО как никогда нуждается в эффективной защите от посягательств безответственных игроков, использующих площадку организации для сведения счетов с "неугодными" странами, заявили в МИД РФ."В сложившейся ситуации констатируем, что сегодня ЮНЕСКО как никогда нуждается в эффективной защите от посягательств безответственных игроков, использующих площадку организации для сведения счетов с "неугодными" странами. В этих целях в очередной раз призываем Секретариат не поддаваться внешнему давлению и руководствоваться уставными положениями о международном характере обязанностей генерального директора и персонала учреждения", - говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД РФ отметили, что состоявшаяся в октябре 215-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО вновь продемонстрировала деструктивный курс "коллективного Запада" на дальнейшую политизацию повестки дня организации."Несмотря на сугубо гуманитарную компетенцию и полномочия ЮНЕСКО, выступления группы стран, представляющих, прежде всего, Евросоюз и НАТО, содержали агрессивные антироссийские выпады и призывы. Напористо и топорно продвигались неконсенсусные, провокационные по своей сути проекты решений, окончательно "украинизирующих" деятельность учреждения", - пояснили в министерстве.Там добавили, что серьезную обеспокоенность вызывают действия секретариата ЮНЕСКО, послушно следующего установкам русофобствующего меньшинства государств-членов, поскольку за год там не было предоставлено ни одной эгиды организации мероприятиям в РФ. "Необоснованно отклонены все наши заявки на открытие кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО. Намеренно тормозятся поддерживаемые Россией научные премии и стипендии, блокируются добровольные целевые взносы на гуманитарные проекты в развивающихся странах", - отметили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что проявлением высшей степени цинизма стал отказ секретариата, в нарушение мандата генерального директора в сфере поощрения безопасности журналистов, публично осудить жестокое убийство украинскими радикалами российской публицистки Дарьи Дугиной."В конце концов, результаты голосования Исполнительного совета по ангажированным антироссийским резолюциям наглядно подтверждают, что значительное число стран по-прежнему осознает необходимость преодоления текущего кризиса в ЮНЕСКО и проявляет готовность к восстановлению присущих ей традиций профессионального, уважительного и равноправного диалога. РФ будет этому всемерно способствовать", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20221001/demarsh-1820787885.html
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в мире, россия, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:55 28.10.2022
 
Запад через ЮНЕСКО сводит счеты с неугодными странами, заявил МИД России

МИД России призвал защитить ЮНЕСКО от посягательств Запада, сводящего через нее счеты

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЮНЕСКО как никогда нуждается в эффективной защите от посягательств безответственных игроков, использующих площадку организации для сведения счетов с "неугодными" странами, заявили в МИД РФ.
"В сложившейся ситуации констатируем, что сегодня ЮНЕСКО как никогда нуждается в эффективной защите от посягательств безответственных игроков, использующих площадку организации для сведения счетов с "неугодными" странами. В этих целях в очередной раз призываем Секретариат не поддаваться внешнему давлению и руководствоваться уставными положениями о международном характере обязанностей генерального директора и персонала учреждения", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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В МИД РФ отметили, что состоявшаяся в октябре 215-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО вновь продемонстрировала деструктивный курс "коллективного Запада" на дальнейшую политизацию повестки дня организации.
"Несмотря на сугубо гуманитарную компетенцию и полномочия ЮНЕСКО, выступления группы стран, представляющих, прежде всего, Евросоюз и НАТО, содержали агрессивные антироссийские выпады и призывы. Напористо и топорно продвигались неконсенсусные, провокационные по своей сути проекты решений, окончательно "украинизирующих" деятельность учреждения", - пояснили в министерстве.
Там добавили, что серьезную обеспокоенность вызывают действия секретариата ЮНЕСКО, послушно следующего установкам русофобствующего меньшинства государств-членов, поскольку за год там не было предоставлено ни одной эгиды организации мероприятиям в РФ. "Необоснованно отклонены все наши заявки на открытие кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО. Намеренно тормозятся поддерживаемые Россией научные премии и стипендии, блокируются добровольные целевые взносы на гуманитарные проекты в развивающихся странах", - отметили в МИД РФ.
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В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
В ведомстве подчеркнули, что проявлением высшей степени цинизма стал отказ секретариата, в нарушение мандата генерального директора в сфере поощрения безопасности журналистов, публично осудить жестокое убийство украинскими радикалами российской публицистки Дарьи Дугиной.
"В конце концов, результаты голосования Исполнительного совета по ангажированным антироссийским резолюциям наглядно подтверждают, что значительное число стран по-прежнему осознает необходимость преодоления текущего кризиса в ЮНЕСКО и проявляет готовность к восстановлению присущих ей традиций профессионального, уважительного и равноправного диалога. РФ будет этому всемерно способствовать", - заключили в МИД.
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