https://ria.ru/20221028/vzyatka-1827595527.html

В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора

В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора - РИА Новости, 28.10.2022

В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан за получение особо крупной взятки, ему предъявлено обвинение, сообщают региональные СУСК РФ и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:07

2022-10-28T17:07

2022-10-28T17:54

происшествия

екатеринбург

ленинский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан за получение особо крупной взятки, ему предъявлено обвинение, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура."Заместитель прокурора Ленинского района города Екатеринбурга обвиняется во взяточничестве, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении СУСК.Размер взятки в ведомстве не уточняют, но, учитывая статью, это не менее 1 миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы."По подозрению в совершении преступления задержан заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга", - добавили в прокуратуре.Сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ России по Свердловской области продолжают выяснять обстоятельства преступления.

https://realty.ria.ru/20221025/taganrog-1826597905.html

https://ria.ru/20221021/arest-1825727298.html

екатеринбург

ленинский район

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, ленинский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область