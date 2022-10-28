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В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора - РИА Новости, 28.10.2022
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В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора
В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора - РИА Новости, 28.10.2022
В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора
Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан за получение особо крупной взятки, ему предъявлено обвинение, сообщают региональные СУСК РФ и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:07
2022-10-28T17:54
происшествия
екатеринбург
ленинский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан за получение особо крупной взятки, ему предъявлено обвинение, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура."Заместитель прокурора Ленинского района города Екатеринбурга обвиняется во взяточничестве, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении СУСК.Размер взятки в ведомстве не уточняют, но, учитывая статью, это не менее 1 миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы."По подозрению в совершении преступления задержан заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга", - добавили в прокуратуре.Сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ России по Свердловской области продолжают выяснять обстоятельства преступления.
https://realty.ria.ru/20221025/taganrog-1826597905.html
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екатеринбург
ленинский район
россия
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, ленинский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Ленинский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская область
17:07 28.10.2022 (обновлено: 17:54 28.10.2022)
 
В Екатеринбурге задержали за взяточничество районного зампрокурора

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга задержали за получение особо крупной взятки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан за получение особо крупной взятки, ему предъявлено обвинение, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура.
"Заместитель прокурора Ленинского района города Екатеринбурга обвиняется во взяточничестве, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении СУСК.
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Размер взятки в ведомстве не уточняют, но, учитывая статью, это не менее 1 миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"По подозрению в совершении преступления задержан заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга", - добавили в прокуратуре.
Сотрудники Следственного комитета и управления ФСБ России по Свердловской области продолжают выяснять обстоятельства преступления.
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ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская область
 
 
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