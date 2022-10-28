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Губернатор уточнил порядок выплат мобилизованным из Хабаровского края

Губернатор уточнил порядок выплат мобилизованным из Хабаровского края - РИА Новости, 28.10.2022

Губернатор уточнил порядок выплат мобилизованным из Хабаровского края

Единовременно выплачивать по 150 тысяч рублей мобилизованным гражданам Хабаровского края начнут в ноябре, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:57

2022-10-28T08:57

2022-10-28T08:57

хабаровский край

общество

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровск

частичная мобилизация в россии

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ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Единовременно выплачивать по 150 тысяч рублей мобилизованным гражданам Хабаровского края начнут в ноябре, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В минувший четверг глава региона сообщил, что было принято решение всем мобилизованным гражданам установить краевую единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, заверил губернатор, все мобилизованные, добровольцы, военнослужащие именных подразделений получат термобелье, теплые резиновые сапоги и аптечки с препаратами от завода "Дальхимфарм". Также Дегтярев подписал распоряжение о приобретении машин повышенной проходимости и оборудования в учебные центры для мобилизованных, мебели и предметов быта."Принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Темой стало исполнение указа президента России Владимира Владимировича Путина № 757. Рассказал о начале краевых выплат мобилизованным гражданам. У нас она составит 150 тысяч рублей. Перечисления стартуют в ноябре", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным правительства региона, военкоматы Хабаровского края готовят списки мобилизованных. Как разъяснил министр социальной защиты края Александр Дорофеев, деньги им будут переведены на карты единой платежной системы. Писать заявления для этого не нужно. Профильное ведомство отмечает, что эти 150 тысяч рублей не будут попадать в доход семьи, учитывающийся при оформлении соцвыплат.Правительством края передано Восточному военному округу несколько партий квадрокоптеров, приборов ночного видения, комплектов амуниции, спальных мешков, термоизоляционных ковриков и компактных обогревателей, рассказал министр. Закупаются и другие наименования, востребованные у военнослужащих. Эта помощь будет идти постоянно, добавил он.С 4 октября по всему Хабаровскому краю открылись Центры поддержки семей мобилизованных. В них можно получить любой вид помощи – от решения бытовых вопросов до получения консультации юриста или психолога. Центры работают всю неделю в рабочие дни с 9 утра до 18 вечера. Обращения принимают по телефону и на личном приеме. По словам Дорофеева, поступило уже более 400, все они отработаны.По данным регионального правительства, уже в нескольких районах края действует практика освобождения семей военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, от платы за детские сады. В Хабаровске, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Ванинском, Николаевском, Верхнебуреиском и Тугуро-Чумиканском районах детей мобилизованных граждан бесплатно кормят в школах. Дополнительные меры поддержки на сумму 50 тысяч рублей предусмотрены для учащихся по программам бакалавриата и специалитета. Ежемесячная стипендия положена студентам организаций высшего и профессионального образования.Мобилизованным и их семьям предоставляются кредитные каникулы: платежи по ипотеке, кредиту или микрозайму, полученным до мобилизации, можно приостановить. Помощь активно оказывает и волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ. В созданных штабах собирают вещи и все необходимое, а партнеры движения готовы бесплатно предоставить семьям мобилизованных консультационные, юридические и другие услуги.Чтобы люди могли воспользоваться положенными им мерами соцподдержки, краевые власти выстроили систему информирования мобилизованных и членов их семей о положенных им льготах и выплатах. К этой работе привлечены военкоматы, отделы соцзащиты, общественные организации и СМИ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221018/otvetstvennost-1824811706.html

https://ria.ru/20221004/bezopasnost-1821314830.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821067391.html

хабаровский край

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, хабаровский край, михаил дегтярев, хабаровск, частичная мобилизация в россии