https://ria.ru/20221028/vsu-1827503006.html

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 28.10.2022

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных в ДНР,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:47

2022-10-28T13:47

2022-10-28T13:49

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных в ДНР, Херсонской области и в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом ударами артиллерии и авиации были поражены шесть пунктов управления украинских военных в Харьковской области, ДНР, ЛНР и в Николаеве, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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