https://ria.ru/20221028/vsu-1827503006.html
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 28.10.2022
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных в ДНР,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:47
2022-10-28T13:47
2022-10-28T13:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных в ДНР, Херсонской области и в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом ударами артиллерии и авиации были поражены шесть пунктов управления украинских военных в Харьковской области, ДНР, ЛНР и в Николаеве, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:47 28.10.2022 (обновлено: 13:49 28.10.2022)
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов боеприпасов
Минобороны: ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР, под Херсоном и Николаевом