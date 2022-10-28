Рейтинг@Mail.ru
В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/vozmozhnosti-1827678001.html
В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс
В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс - РИА Новости, 28.10.2022
В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс
Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их летной годности, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:04
2022-10-28T22:23
экономика
россия
airbus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c57e72e7a9ed84c90ff85b238f5433ba.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их летной годности, сообщили в пресс-службе министерства.В Airbus ранее заявили об обеспокоенности безопасностью полетов своих самолётов в России, сообщало в пятницу агентство Блумберг."Россией в кратчайшие сроки приняты меры по нивелированию последствий санкционного давления. Обеспечен перевод и регистрация иностранных воздушных судов в российском реестре", - отмечает ведомство."Поддержание летной годности и безопасности полетов организовано на высоком уровне. На сегодняшний день в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности", - говорится в сообщении.Минтранс отмечает, что в стране работает достаточное число организаций, располагающих необходимым количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности."Также Минтрансом ведется работа, направленная на расширение номенклатуры поставщиков запчастей для воздушных судов. Это обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний, решит вопрос укомплектованности и снижения стоимости технического обслуживания воздушных судов", - сообщает ведомство.При этом обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям.
https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html
https://ria.ru/20221024/sukhanov-1826337962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1aada065de6eab5b7697a0e13506e54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, airbus
Экономика, Россия, Airbus
22:04 28.10.2022 (обновлено: 22:23 28.10.2022)
 
В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс

Пресс-служба Минтранса: в России есть все возможности для обслуживания самолетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их летной годности, сообщили в пресс-службе министерства.
В Airbus ранее заявили об обеспокоенности безопасностью полетов своих самолётов в России, сообщало в пятницу агентство Блумберг.
"Россией в кратчайшие сроки приняты меры по нивелированию последствий санкционного давления. Обеспечен перевод и регистрация иностранных воздушных судов в российском реестре", - отмечает ведомство.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:46
Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты
"Поддержание летной годности и безопасности полетов организовано на высоком уровне. На сегодняшний день в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности", - говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что в стране работает достаточное число организаций, располагающих необходимым количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности.
"Также Минтрансом ведется работа, направленная на расширение номенклатуры поставщиков запчастей для воздушных судов. Это обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний, решит вопрос укомплектованности и снижения стоимости технического обслуживания воздушных судов", - сообщает ведомство.
При этом обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям.
Здание Министерства транспорта России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:02
Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса
 
ЭкономикаРоссияAirbus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала