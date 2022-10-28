https://ria.ru/20221028/vozmozhnosti-1827678001.html

В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс

В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс - РИА Новости, 28.10.2022

В России есть все возможности для обслуживания самолетов, заявил Минтранс

Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их летной годности, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:04

2022-10-28T22:04

2022-10-28T22:23

экономика

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их летной годности, сообщили в пресс-службе министерства.В Airbus ранее заявили об обеспокоенности безопасностью полетов своих самолётов в России, сообщало в пятницу агентство Блумберг."Россией в кратчайшие сроки приняты меры по нивелированию последствий санкционного давления. Обеспечен перевод и регистрация иностранных воздушных судов в российском реестре", - отмечает ведомство."Поддержание летной годности и безопасности полетов организовано на высоком уровне. На сегодняшний день в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности", - говорится в сообщении.Минтранс отмечает, что в стране работает достаточное число организаций, располагающих необходимым количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности."Также Минтрансом ведется работа, направленная на расширение номенклатуры поставщиков запчастей для воздушных судов. Это обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний, решит вопрос укомплектованности и снижения стоимости технического обслуживания воздушных судов", - сообщает ведомство.При этом обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям.

https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

https://ria.ru/20221024/sukhanov-1826337962.html

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экономика, россия, airbus