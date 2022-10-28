https://ria.ru/20221028/voennye-1827599358.html

В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным

В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным - РИА Новости, 28.10.2022

В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным

Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:15

2022-10-28T17:15

2022-10-28T17:15

белоруссия

россия

брестская область

министерство обороны белоруссии

в мире

вооруженные силы рф

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении равноправия граждан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны."Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, "подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим".В соответствии с белорусским законодательством мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

белоруссия

россия

брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, брестская область, министерство обороны белоруссии, в мире, вооруженные силы рф