В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным
Прокуратура в Белоруссии завела дело из-за отказа продать автозапчасти российским военным
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию. Архивное фото
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении равноправия граждан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
"Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, "подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим".
В соответствии с белорусским законодательством мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.