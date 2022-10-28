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В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным - РИА Новости, 28.10.2022
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В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным
В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным - РИА Новости, 28.10.2022
В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным
Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:15
2022-10-28T17:15
белоруссия
россия
брестская область
министерство обороны белоруссии
в мире
вооруженные силы рф
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении равноправия граждан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны."Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, "подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим".В соответствии с белорусским законодательством мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
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белоруссия, россия, брестская область, министерство обороны белоруссии, в мире, вооруженные силы рф
Белоруссия, Россия, Брестская область, Министерство обороны Белоруссии, В мире, Вооруженные силы РФ
17:15 28.10.2022
 
В Белоруссии завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным

Прокуратура в Белоруссии завела дело из-за отказа продать автозапчасти российским военным

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию. Архивное фото
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии возбудила дело против местного предпринимателя, отказавшегося продавать автозапчасти российским военнослужащим, обвинив его в нарушении равноправия граждан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
"Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, "подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим".
В соответствии с белорусским законодательством мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
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