https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html
Путин поручил модернизировать работу военкоматов
Путин поручил модернизировать работу военкоматов - РИА Новости, 28.10.2022
Путин поручил модернизировать работу военкоматов
Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:10
2022-10-28T17:10
2022-10-28T17:26
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 28 окт - РИА Новости. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась, заявил президент России Владимир Путин."Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации должны были быть призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221027/oblavy-1827186096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
17:10 28.10.2022 (обновлено: 17:26 28.10.2022)
Путин поручил модернизировать работу военкоматов
Путин назвал ошибки в работе военкоматов неизбежными, но поручил модернизировать подход