https://ria.ru/20221028/vnimanie-1827598341.html
Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу
Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.10.2022
Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу
Министерство обороны РФ уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:12
2022-10-28T17:12
2022-10-28T18:34
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Министр обороны доложил верховному главнокомандующему о завершении мероприятий частичной мобилизации."Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
17:12 28.10.2022 (обновлено: 18:34 28.10.2022)
Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу
Шойгу на встрече с Путиным: Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных