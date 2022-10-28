https://ria.ru/20221028/vnimanie-1827598341.html

Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу

Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.10.2022

Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу

Министерство обороны РФ уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:12

2022-10-28T17:12

2022-10-28T18:34

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827603942_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_e214799314d99ec6e6905aa3b6a9dc04.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Министр обороны доложил верховному главнокомандующему о завершении мероприятий частичной мобилизации."Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии