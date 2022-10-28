https://ria.ru/20221028/vizit-1827537194.html

Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.10.2022

Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:04

2022-10-28T15:04

2022-10-28T15:04

в мире

олаф шольц

германия

китай

си цзиньпин

пекин

ли кэцян

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном, стороны обсудят двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт.Шольц отправится в Китай 3 ноября текущего года с инаугурационным визитом."Четвёртого ноября 2022 года канцлер Шольц впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. После этого канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном", - отметил представитель кабмина.Он добавил, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, международные вопросы, такие как борьба с изменением климата, конфликт на Украине и ситуация в регионе Восточной Азии.Уточняется, что Шольца в его поездке будет сопровождать бизнес-делегация.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

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в мире, олаф шольц, германия, китай, си цзиньпин, пекин, ли кэцян