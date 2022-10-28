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Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.10.2022
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Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.10.2022
Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:04
2022-10-28T15:04
в мире
олаф шольц
германия
китай
си цзиньпин
пекин
ли кэцян
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном, стороны обсудят двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт.Шольц отправится в Китай 3 ноября текущего года с инаугурационным визитом."Четвёртого ноября 2022 года канцлер Шольц впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. После этого канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном", - отметил представитель кабмина.Он добавил, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, международные вопросы, такие как борьба с изменением климата, конфликт на Украине и ситуация в регионе Восточной Азии.Уточняется, что Шольца в его поездке будет сопровождать бизнес-делегация.
https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html
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в мире, олаф шольц, германия, китай, си цзиньпин, пекин, ли кэцян
В мире, Олаф Шольц, Германия, Китай, Си Цзиньпин, Пекин, Ли Кэцян
15:04 28.10.2022
 
Канцлер ФРГ во время визита в КНР обсудит ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц во время визита обсудит с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном, стороны обсудят двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт.
Шольц отправится в Китай 3 ноября текущего года с инаугурационным визитом.
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"Четвёртого ноября 2022 года канцлер Шольц впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. После этого канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном", - отметил представитель кабмина.
Он добавил, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, международные вопросы, такие как борьба с изменением климата, конфликт на Украине и ситуация в регионе Восточной Азии.
Уточняется, что Шольца в его поездке будет сопровождать бизнес-делегация.
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В миреОлаф ШольцГерманияКитайСи ЦзиньпинПекинЛи Кэцян
 
 
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