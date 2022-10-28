https://ria.ru/20221028/velosiped-1827541185.html

В Китае выпустили первый велосипед, работающий на водороде

В Китае выпустили первый велосипед, работающий на водороде - РИА Новости, 28.10.2022

В Китае выпустили первый велосипед, работающий на водороде

В Китае в Даньцзао был представлен первый в стране велосипед на водородном топливе. Китай является крупнейшим производителем водорода в мире. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:27

2022-10-28T15:27

2022-10-28T15:27

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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае в Даньцзао был представлен первый в стране велосипед на водородном топливе. Китай является крупнейшим производителем водорода в мире.Глава компании-производителя Ши Тао отметил: "Внутри есть резервуар для водорода. Он выделяет водород в блок питания, а блок вырабатывает электричество, приводя в действие двигатель. Весь процесс -- при нулевых выбросах и нулевом загрязнении окружающей среды. Для нас нетрудно создавать такие типы велосипедов. Но мы хотим, чтобы наш велосипед был приемлем для рынка, что означает необходимость ограничения затрат. При этом без ущерба для надежности, простоты в использовании и экологичности транспортного средства".А на территории в 48 квадратных километров в Даньцзао в Фошане раскинулась Водородная долина Сяньху. На улицах ездят авто, работающие на водородной энергии, повсюду водородные заправки и, конечно же, общие велосипеды. Сегодня здесь расположено более 40 организаций, связанных с водородом. Они ведут научные исследования в этой области и производят готовые продукты.В ходе 20-го съезда КПК Си Цзиньпин снова подтвердил приверженность Китая зеленому развитию. И, прогресс, достигнутый здесь, в Водородной долине Сяньху, демонстрирует на практике, как могут быть достигнуты все цели, поставленные страной в данном направлении.

https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, си цзиньпин, технологии, в мире