https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html

Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки

Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки - РИА Новости, 28.10.2022

Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки

Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:16

2022-10-28T17:16

2022-10-28T17:35

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."На экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

https://ria.ru/20221012/peskov-1823336106.html

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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность