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Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки - РИА Новости, 28.10.2022
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Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки - РИА Новости, 28.10.2022
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:16
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вооруженные силы рф
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."На экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
17:16 28.10.2022 (обновлено: 17:35 28.10.2022)
 
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки

Путин: поручения по усовершенствованию развития ВС России нужно выполнить в короткие сроки

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин.
"На экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
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