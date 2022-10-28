https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки - РИА Новости, 28.10.2022
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:16
2022-10-28T17:16
2022-10-28T17:35
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития вооруженных сил РФ были осуществлены в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."На экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
https://ria.ru/20221012/peskov-1823336106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
17:16 28.10.2022 (обновлено: 17:35 28.10.2022)
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
Путин: поручения по усовершенствованию развития ВС России нужно выполнить в короткие сроки