Турецкий писатель призвал страну выйти из НАТО и сотрудничать с Россией
Писатель Озсарач призвал Турцию выйти из НАТО и сотрудничать с Россией по продовольствию
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Турецкий писатель и публицист, капитан третьего ранга в отставке Халил Озсарач призвал Анкару выйти из НАТО и сотрудничать с Россией и азиатскими странами для обеспечения развивающихся стран продовольствием.
"В истории человечества продовольствие всегда было в изобилии в одних регионах и в дефиците в других, и его всегда перевозили из регионов, где оно в изобилии, в те, где его не хватает. Самыми важными маршрутами в этой транспортировке продовольствия являются моря", - заявил писатель на вебинаре "Зерновая война: санкции, голод и поиск многополярного мира", его слова приводит газета Aydınlık.
Озсарач заявил, что согласно отчетам ООН по текущему зерновому вопросу, изменение уровня голода между 2020 и 2023 годами составит не более 1 процента, и что намеренное преувеличение роли украинского кризиса и "сваливание вины на Россию" не имеет под собой реалистичной основы. Он также заявил, что украинское зерно исторически "кормило" Средиземноморский бассейн, а не Африку, и что эта ситуация сохраняется и сейчас.
По его словам, только "азиатская военно-морская империя может справиться с огромной военно-морской империей, состоящей из цепных блоков НАТО, QUAD и AUKUS, созданных хищными США на Западе".
"Под руководством Турции, Египта, Ирана, Китая и России эта мечта должна перестать быть мечтой. Это должно стать реальностью. Мы должны искать способы убедить государства, контролирующие морские пути, окружающие Азию, сотрудничать и объединить усилия против империализма и, конечно, вместе бороться против голода, вызванного империализмом", - подчеркнул он.
По мнению Озсарача, чтобы реализовать все это, Турция должна выйти из НАТО.
"Самым большим препятствием для создания такой морской империи является членство Турции в НАТО. Поэтому Турция должна выйти из НАТО, чтобы внести свой вклад в это великое начинание", - сказал писатель.