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В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
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В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации
В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации
Частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но далее эффекты будут проинфляционными, заявил ЦБ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:03
2022-10-28T21:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но далее эффекты будут проинфляционными, заявил ЦБ."По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - говорится в заявлении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России
14:03 28.10.2022 (обновлено: 21:49 28.10.2022)
 
В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации

ЦБ заявил о сдерживающем влиянии частичной мобилизации на инфляцию и потребительский спрос

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но далее эффекты будут проинфляционными, заявил ЦБ.
"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - говорится в заявлении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
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