https://ria.ru/20221028/tsb-1827510827.html

В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации

В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

В ЦБ заявили о дезинфляционном влиянии частичной мобилизации

Частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но далее эффекты будут проинфляционными, заявил ЦБ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:03

2022-10-28T14:03

2022-10-28T21:49

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но далее эффекты будут проинфляционными, заявил ЦБ."По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html

россия

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии