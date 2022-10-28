https://ria.ru/20221028/toplivo-1827521559.html
Пушилин отметил стабильную ситуацию с топливом в ДНР
Пушилин отметил стабильную ситуацию с топливом в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Пушилин отметил стабильную ситуацию с топливом в ДНР
Ситуация с топливом в ДНР после обстрела нефтебазы в Шахтерске под контролем, есть достаточный запас, чтобы обеспечить всю республику, дефицита не будет, заявил РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:25
2022-10-28T14:25
2022-10-28T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация с топливом в ДНР после обстрела нефтебазы в Шахтерске под контролем, есть достаточный запас, чтобы обеспечить всю республику, дефицита не будет, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Ситуация остается под контролем. Наша задача, которая сейчас стоит перед правительством, не допустить никакого дефицита топлива. По последней информации, с этими задачами правительство справляется. Накоплен запас для того, чтобы заправки продолжали работать в штатном режиме, и не было никаких сбоев и с наличием топлива непосредственно во всех городах и районах республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей.
https://ria.ru/20221027/nastuplenie-1827127778.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин отметил стабильную ситуацию с топливом в ДНР
Пушилин заявил, что в ДНР достаточно топлива для обеспечения всей республики