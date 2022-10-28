https://ria.ru/20221028/tolstolobik-1827543165.html

Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке

Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 28.10.2022

Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке

Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:17

2022-10-28T15:17

2022-10-28T15:17

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общество

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, белый толстолобик - это рыба-санитар водоемов. Она питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности, а также фильтрует воду, делая её чистой и прозрачной.Артамонов отметил, что зарыбление проводится по программе федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" и под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Выпуску мальков предшествует большая научно-исследовательская работа. Важно учесть место, вид рыбы и количество."Надеюсь, скоро мы увидим положительный эффект от выпуска в главную реку Липецка такого количества мальков. Воронеж станет чище. И, конечно же, увеличение количества рыбы порадует местных рыбаков", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html

липецк

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)