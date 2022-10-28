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Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 28.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221028/tolstolobik-1827543165.html
Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке
Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 28.10.2022
Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке
Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:17
2022-10-28T15:17
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, белый толстолобик - это рыба-санитар водоемов. Она питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности, а также фильтрует воду, делая её чистой и прозрачной.Артамонов отметил, что зарыбление проводится по программе федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" и под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Выпуску мальков предшествует большая научно-исследовательская работа. Важно учесть место, вид рыбы и количество."Надеюсь, скоро мы увидим положительный эффект от выпуска в главную реку Липецка такого количества мальков. Воронеж станет чище. И, конечно же, увеличение количества рыбы порадует местных рыбаков", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
15:17 28.10.2022
 

Более полумиллиона мальков толстолобика выпустили в реку Воронеж в Липецке

© Фото : Правительство Липецкой областиБолее 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка
Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика выпустили в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, белый толстолобик - это рыба-санитар водоемов. Она питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности, а также фильтрует воду, делая её чистой и прозрачной.
Артамонов отметил, что зарыбление проводится по программе федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" и под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Выпуску мальков предшествует большая научно-исследовательская работа. Важно учесть место, вид рыбы и количество.
"Надеюсь, скоро мы увидим положительный эффект от выпуска в главную реку Липецка такого количества мальков. Воронеж станет чище. И, конечно же, увеличение количества рыбы порадует местных рыбаков", - сказал Артамонов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:07Липецкая область
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбществоФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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