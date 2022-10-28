https://ria.ru/20221028/svinovodstvo-1827542917.html

В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства

В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства - РИА Новости, 28.10.2022

В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства

Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в деревне Палёнка Становлянского района Липецкой области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:16

2022-10-28T15:16

2022-10-28T15:16

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

становлянский район

технологии

экономика

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ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в деревне Палёнка Становлянского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, центр по передаче генов – это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тысяч семенных доз в год одновременно будут содержаться 250 хряков пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.Артамонов отметил, что инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей. Производственная площадка спроектирована в соответствии с самыми современными стандартами. Максимальная автоматизация процесса производства на высокотехнологичном оборудовании позволит организовать профессиональную работу с наивысшим контролем качества материала."Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221021/urozhay-1825681368.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, становлянский район, технологии, экономика