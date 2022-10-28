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В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства - РИА Новости, 28.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221028/svinovodstvo-1827542917.html
В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства
В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства - РИА Новости, 28.10.2022
В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства
Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в деревне Палёнка Становлянского района Липецкой области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:16
2022-10-28T15:16
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
становлянский район
технологии
экономика
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ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в деревне Палёнка Становлянского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, центр по передаче генов – это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тысяч семенных доз в год одновременно будут содержаться 250 хряков пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.Артамонов отметил, что инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей. Производственная площадка спроектирована в соответствии с самыми современными стандартами. Максимальная автоматизация процесса производства на высокотехнологичном оборудовании позволит организовать профессиональную работу с наивысшим контролем качества материала."Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, становлянский район, технологии, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Становлянский район, Технологии, Экономика
15:16 28.10.2022
 

В Липецкой области открыли центр генетики свиноводства

© Фото : Правительство Липецкой областиЦентр генетики свиноводства открылся в Липецкой области
Центр генетики свиноводства открылся в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Центр генетики свиноводства открылся в Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в деревне Палёнка Становлянского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, центр по передаче генов – это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тысяч семенных доз в год одновременно будут содержаться 250 хряков пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.
Артамонов отметил, что инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей. Производственная площадка спроектирована в соответствии с самыми современными стандартами. Максимальная автоматизация процесса производства на высокотехнологичном оборудовании позволит организовать профессиональную работу с наивысшим контролем качества материала.
"Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:48Липецкая область
В Липецкой области - рекордный урожай сахарной свеклы
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьСтановлянский районТехнологииЭкономика
 
 
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