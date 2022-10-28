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Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая - РИА Новости, 28.10.2022
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https://ria.ru/20221028/surdoperevodchik-1827472350.html
Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая
Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая - РИА Новости, 28.10.2022
Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в России анимированный аватар синхронного перевода речи на русский... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:34
2022-10-28T13:34
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китай
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всероссийское общество глухих
технологии
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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в России анимированный аватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык, в 2023 году продукт планируется вывести на рынок Китая.Индустриальный партнер вуза компания "Адаптис" в пятницу презентовала журналистам видеокурс, который будет использоваться в обучении глухих в НГТУ и технологию синхронного перевода, по которой анимированный аватар будет переводить текст на жестовый язык одновременно с речью человека."В словаре нашего аватара сейчас более 5 тысяч жестов. Это облачная технология, она работает на основе машинного обучения и нейросетей. Совместно с НГТУ мы планируем развивать эту технологию, постепенно улучшать качество… Технологию можно будет интегрировать в любое приложение, в целом она будет доступна как в сети интернет, так и в большинстве телефонов. Мы идем по пути того, что будем оперативно подстраиваться под все новые вводные", - рассказал гендиректор "Адаптиса" Максим Нечай.Инвестор проекта, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран сообщил, что продукт изначально готовился к распространению по всему миру, его проработка велась в тесном сотрудничестве с Всероссийским обществом глухих. "Мы думаем, что в первом квартале 2023 года, зная, что наше Всероссийское общество глухих общается с обществом в Китае…, планируем начало нашей зарубежной работы – это китайский рынок. Для этого есть все необходимое. Нам нужно в этом году доработать часть российских вопросов и, думаю, что мы с радостью будем готовы… начать работу на территории нашего союзника", - сказал Таран, отметив, что проект носит социальный характер и очень интересен с финансовой точки зрения.Нечай пояснил, что анимированный аватар-сурдопереводчик будут использовать крупные IT-компании, банковские и финансовые, а также государственные учреждения, при этом для глухих технология будет бесплатной. Он подтвердил, что в 2023 году планируется отработать технологию по переводу с русского жестового языка на китайский.Разработка перевода на русский жестовый язык и запись всех жестов велась на базе лаборатории НГТУ, созданной за счет средств федеральной программы "Приоритет 2030".
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китай, россия, всероссийское общество глухих, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Всероссийское общество глухих, Технологии
13:34 28.10.2022
 

Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая

© Компания "АдаптисАватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык
Аватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык
© Компания "Адаптис
Аватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык
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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в России анимированный аватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык, в 2023 году продукт планируется вывести на рынок Китая.
Индустриальный партнер вуза компания "Адаптис" в пятницу презентовала журналистам видеокурс, который будет использоваться в обучении глухих в НГТУ и технологию синхронного перевода, по которой анимированный аватар будет переводить текст на жестовый язык одновременно с речью человека.
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"В словаре нашего аватара сейчас более 5 тысяч жестов. Это облачная технология, она работает на основе машинного обучения и нейросетей. Совместно с НГТУ мы планируем развивать эту технологию, постепенно улучшать качество… Технологию можно будет интегрировать в любое приложение, в целом она будет доступна как в сети интернет, так и в большинстве телефонов. Мы идем по пути того, что будем оперативно подстраиваться под все новые вводные", - рассказал гендиректор "Адаптиса" Максим Нечай.
Инвестор проекта, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран сообщил, что продукт изначально готовился к распространению по всему миру, его проработка велась в тесном сотрудничестве с Всероссийским обществом глухих. "Мы думаем, что в первом квартале 2023 года, зная, что наше Всероссийское общество глухих общается с обществом в Китае…, планируем начало нашей зарубежной работы – это китайский рынок. Для этого есть все необходимое. Нам нужно в этом году доработать часть российских вопросов и, думаю, что мы с радостью будем готовы… начать работу на территории нашего союзника", - сказал Таран, отметив, что проект носит социальный характер и очень интересен с финансовой точки зрения.
Нечай пояснил, что анимированный аватар-сурдопереводчик будут использовать крупные IT-компании, банковские и финансовые, а также государственные учреждения, при этом для глухих технология будет бесплатной. Он подтвердил, что в 2023 году планируется отработать технологию по переводу с русского жестового языка на китайский.
Разработка перевода на русский жестовый язык и запись всех жестов велась на базе лаборатории НГТУ, созданной за счет средств федеральной программы "Приоритет 2030".
 
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