https://ria.ru/20221028/surdoperevodchik-1827472350.html

Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая

Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая - РИА Новости, 28.10.2022

Первый российский аватар-сурдопереводчик планируют вывести на рынок Китая

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в России анимированный аватар синхронного перевода речи на русский... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:34

2022-10-28T13:34

2022-10-28T13:34

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали первый в России анимированный аватар синхронного перевода речи на русский жестовый язык, в 2023 году продукт планируется вывести на рынок Китая.Индустриальный партнер вуза компания "Адаптис" в пятницу презентовала журналистам видеокурс, который будет использоваться в обучении глухих в НГТУ и технологию синхронного перевода, по которой анимированный аватар будет переводить текст на жестовый язык одновременно с речью человека."В словаре нашего аватара сейчас более 5 тысяч жестов. Это облачная технология, она работает на основе машинного обучения и нейросетей. Совместно с НГТУ мы планируем развивать эту технологию, постепенно улучшать качество… Технологию можно будет интегрировать в любое приложение, в целом она будет доступна как в сети интернет, так и в большинстве телефонов. Мы идем по пути того, что будем оперативно подстраиваться под все новые вводные", - рассказал гендиректор "Адаптиса" Максим Нечай.Инвестор проекта, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран сообщил, что продукт изначально готовился к распространению по всему миру, его проработка велась в тесном сотрудничестве с Всероссийским обществом глухих. "Мы думаем, что в первом квартале 2023 года, зная, что наше Всероссийское общество глухих общается с обществом в Китае…, планируем начало нашей зарубежной работы – это китайский рынок. Для этого есть все необходимое. Нам нужно в этом году доработать часть российских вопросов и, думаю, что мы с радостью будем готовы… начать работу на территории нашего союзника", - сказал Таран, отметив, что проект носит социальный характер и очень интересен с финансовой точки зрения.Нечай пояснил, что анимированный аватар-сурдопереводчик будут использовать крупные IT-компании, банковские и финансовые, а также государственные учреждения, при этом для глухих технология будет бесплатной. Он подтвердил, что в 2023 году планируется отработать технологию по переводу с русского жестового языка на китайский.Разработка перевода на русский жестовый язык и запись всех жестов велась на базе лаборатории НГТУ, созданной за счет средств федеральной программы "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, всероссийское общество глухих, технологии