https://ria.ru/20221028/supermarkety-1827619800.html
Сеть магазинов в Италии уберет ножи из свободной продажи после атаки в ТЦ
Сеть магазинов в Италии уберет ножи из свободной продажи после атаки в ТЦ - РИА Новости, 28.10.2022
Сеть магазинов в Италии уберет ножи из свободной продажи после атаки в ТЦ
Сеть супермаркетов в Италии Carrefour изымает ножи и режущие предметы из свободной продажи после нападения в торговом центре под Миланом, сообщает газета... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:01
2022-10-28T18:01
2022-10-28T18:01
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РИМ, 28 окт - РИА Новости. Сеть супермаркетов в Италии Carrefour изымает ножи и режущие предметы из свободной продажи после нападения в торговом центре под Миланом, сообщает газета Corriere della Sera.В четверг вечером психически нездоровый мужчина по имени Андреа Томболини взял с полки кухонный нож и неожиданно стал наносить удары находившимся в магазине людям. В результате были ранены шесть человек, один из которых, 47-летний сотрудник гипермаркета боливийского происхождения, вскоре скончался в больнице.После ЧП руководство гипермаркетов распространило по магазинам указание изменить порядок продажи ножей и режущих предметов, чтобы те продавались на цепочке, витом проводе или на пластмассовой стяжке.Жизнь пятерых раненых, которые в четверг подверглись нападению в городе Ассаго, находится вне опасности. Среди пострадавших оказался игрок футбольного клуба "Монца" Пабло Мари.Власти Ассаго в пятницу объявили гражданский траур, торговый центр останется закрыт.Томболини после допроса был помещен в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. Выяснилось, что ранее он имел серьезные проблемы с психикой и в последнее время находился в состоянии глубокой депрессии. Десять дней назад он был выписан из больницы после того, как в состоянии невменяемости нанес себе серьезные травмы. В ходе допроса он заявил, что испытал зависть к другим посетителям магазина, потому что они "были счастливы".
https://ria.ru/20220912/stambul-1816083097.html
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в мире, италия, милан
Сеть магазинов в Италии уберет ножи из свободной продажи после атаки в ТЦ
Сеть итальянских магазинов Carrefour уберет ножи из свободной продажи после нападения в ТЦ
РИМ, 28 окт - РИА Новости.
Сеть супермаркетов в Италии Carrefour изымает ножи и режущие предметы из свободной продажи после нападения в торговом центре под Миланом, сообщает
газета Corriere della Sera.
В четверг вечером психически нездоровый мужчина по имени Андреа Томболини взял с полки кухонный нож и неожиданно стал наносить удары находившимся в магазине людям. В результате были ранены шесть человек, один из которых, 47-летний сотрудник гипермаркета боливийского происхождения, вскоре скончался в больнице.
После ЧП руководство гипермаркетов распространило по магазинам указание изменить порядок продажи ножей и режущих предметов, чтобы те продавались на цепочке, витом проводе или на пластмассовой стяжке.
Жизнь пятерых раненых, которые в четверг подверглись нападению в городе Ассаго, находится вне опасности. Среди пострадавших оказался игрок футбольного клуба "Монца" Пабло Мари.
Власти Ассаго в пятницу объявили гражданский траур, торговый центр останется закрыт.
Томболини после допроса был помещен в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. Выяснилось, что ранее он имел серьезные проблемы с психикой и в последнее время находился в состоянии глубокой депрессии. Десять дней назад он был выписан из больницы после того, как в состоянии невменяемости нанес себе серьезные травмы. В ходе допроса он заявил, что испытал зависть к другим посетителям магазина, потому что они "были счастливы".