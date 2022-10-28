https://ria.ru/20221028/sunak-1827446569.html

Сунак намерен остановить поток нелегальной иммиграции в Британию

Сунак намерен остановить поток нелегальной иммиграции в Британию - РИА Новости, 28.10.2022

Сунак намерен остановить поток нелегальной иммиграции в Британию

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен подписать с Францией соглашение для остановки потока мигрантов, пытающихся попасть в королевство на... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:58

2022-10-28T11:58

2022-10-28T11:59

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен подписать с Францией соглашение для остановки потока мигрантов, пытающихся попасть в королевство на маленьких лодках через пролив Ла-Манш, сообщила газета Times со ссылкой на источники в правительстве.Сунак планирует заключить соглашение, согласно которому патруль будет проводиться британской полицией и пограничной службой совместно с коллегами на севере Франции. Чиновники в правительстве в настоящий момент пересматривают проект соглашения, чтобы сделать его "более амбициозным", и намерены включить туда пункт о минимальном числе французских офицеров, постоянно патрулирующих берега, говорится в статье.Помимо этого, Сунак намерен установить пороговые "цели" по количеству лодок, которые необходимо остановить во избежание краха системы предоставления убежища, пишет Times. Такая задумка направлена на улучшение результатов работы служб.Для британского министерства внутренних дел также будут установлены новые цели – теперь 80% всех заявлений о предоставлении убежища должны быть рассмотрены в течение шести месяцев вместо ранее зафиксированных 480 дней на одно дело. Сотрудники, выполнившие норму, будут получать премии, пишет Times.Вместе с этим в МВД Британии будут пересмотрены критерии для определения, кто имеет право на убежище в королевстве. За последние 12 месяцев право на пребывание в Британии получили 75% запрашивающих убежище беженцев, и ужесточение критериев направлено на то, чтобы снизить количество нелегалов в стране и убедиться, что человек не бежит от преследования в своей стране.В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году. Более 13 500 нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около семи миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В конце 2021 года проблема нелегальных мигрантов стала причиной обострения отношений между Францией и Британией, когда в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, погибли 27 человек.

https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html

https://ria.ru/20221027/sunak-1827364882.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

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в мире, риши сунак, франция, ла-манш, великобритания