https://ria.ru/20221028/sud-1827664841.html

Мать, истязавшая годовалую дочь, предстанет перед судом в Республике Алтай

Мать, истязавшая годовалую дочь, предстанет перед судом в Республике Алтай - РИА Новости, 28.10.2022

Мать, истязавшая годовалую дочь, предстанет перед судом в Республике Алтай

Девятнадцатилетняя мать, избивавшая годовалую дочь, предстанет перед судом в Республике Алтай, девочку изъяли из семьи, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:18

2022-10-28T20:18

2022-10-28T20:18

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БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетняя мать, избивавшая годовалую дочь, предстанет перед судом в Республике Алтай, девочку изъяли из семьи, сообщили в СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней горожанки. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего…) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следствием установлено, что женщина, находясь в съемной квартире, истязала, избивала годовалую дочь."Неравнодушная соседка по квартире, услышав в очередной раз сильный плач ребенка, позвонила в органы полиции. Прибывший по поступившей информации сотрудник ПДН при проведении проверочных мероприятий увидела на теле ребенка множественные кровоподтеки различной давности", - уточняют в ведомстве.Ребёнка сразу же забрали в больницу, после чего официально изъяли из семьи."Женщина лишена родительских прав. В настоящее время жителями соседнего региона над ребенком оформлена опека… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221028/arest-1827475103.html

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происшествия, россия, республика алтай