https://ria.ru/20221028/subsidiya-1827510473.html

На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию

На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию - РИА Новости, 28.10.2022

На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям участников специальной военной операции (СВО) увеличена образовательная субсидия до 200 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:03

2022-10-28T14:03

2022-10-28T14:03

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

общество

дмитрий артюхов

частичная мобилизация в россии

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39720/27/397202772_0:100:3001:1788_1920x0_80_0_0_36c0a50c3f1e69fa48f29c04a062babc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям участников специальной военной операции (СВО) увеличена образовательная субсидия до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале принята новая мера поддержки участников специальной военной операции и их семей. Детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличена целевая образовательная субсидия для обучения в вузе до 100% стоимости обучения за один учебный год, но не более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее документы для предоставления целевой субсидии ежегодно принимали до 15 октября. Сейчас срок приема документов продлен до 15 ноября включительно. Это связано с тем, что приняты изменения, чтобы дети участников СВО имели право воспользоваться данной льготой. Также исключается требование о наличии стажа работы родителей на территории автономного округа. Документы принимают в муниципальных управлениях и департаментах образования.Ранее размер субсидии для военнослужащих составлял 80 тысяч рублей, эта сумма полагается и детям ветеранов боевых действий.Также детям ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной военной операции, выплачивают компенсацию в размере 70% от внесенной родительской платы за посещение детских садов. Если ребенок не посещает детский сад – выплачивается 5 762 рубля в месяц, отмечает пресс-служба.Целевая образовательная субсидия за счет средств окружного бюджета предоставляется ямальским выпускникам в рамках подготовки высококвалифицированных кадров для организаций, работающих на территории региона, по востребованным в округе специальностям и направлениям подготовки, связанным с социально-экономическим развитием автономного округа.Ранее по инициативе губернатора на Ямале был принят комплекс мер поддержки семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне СВО, добровольцев и контрактников. Некоторые из них предусмотрели по инициативе северян на основании мониторинга соцсетей, уточняют власти.

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html

https://ria.ru/20221024/yamal-1826255502.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, общество, дмитрий артюхов, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты