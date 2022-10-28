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На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию - РИА Новости, 28.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221028/subsidiya-1827510473.html
На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию
На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию - РИА Новости, 28.10.2022
На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям участников специальной военной операции (СВО) увеличена образовательная субсидия до 200 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:03
2022-10-28T14:03
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
общество
дмитрий артюхов
частичная мобилизация в россии
социальные выплаты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям участников специальной военной операции (СВО) увеличена образовательная субсидия до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале принята новая мера поддержки участников специальной военной операции и их семей. Детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличена целевая образовательная субсидия для обучения в вузе до 100% стоимости обучения за один учебный год, но не более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее документы для предоставления целевой субсидии ежегодно принимали до 15 октября. Сейчас срок приема документов продлен до 15 ноября включительно. Это связано с тем, что приняты изменения, чтобы дети участников СВО имели право воспользоваться данной льготой. Также исключается требование о наличии стажа работы родителей на территории автономного округа. Документы принимают в муниципальных управлениях и департаментах образования.Ранее размер субсидии для военнослужащих составлял 80 тысяч рублей, эта сумма полагается и детям ветеранов боевых действий.Также детям ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной военной операции, выплачивают компенсацию в размере 70% от внесенной родительской платы за посещение детских садов. Если ребенок не посещает детский сад – выплачивается 5 762 рубля в месяц, отмечает пресс-служба.Целевая образовательная субсидия за счет средств окружного бюджета предоставляется ямальским выпускникам в рамках подготовки высококвалифицированных кадров для организаций, работающих на территории региона, по востребованным в округе специальностям и направлениям подготовки, связанным с социально-экономическим развитием автономного округа.Ранее по инициативе губернатора на Ямале был принят комплекс мер поддержки семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне СВО, добровольцев и контрактников. Некоторые из них предусмотрели по инициативе северян на основании мониторинга соцсетей, уточняют власти.
https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html
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ямал, общество, дмитрий артюхов, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Общество, Дмитрий Артюхов, Частичная мобилизация в России, социальные выплаты
14:03 28.10.2022
 

На Ямале детям участников СВО увеличили образовательную субсидию

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям участников специальной военной операции (СВО) увеличена образовательная субсидия до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале принята новая мера поддержки участников специальной военной операции и их семей. Детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличена целевая образовательная субсидия для обучения в вузе до 100% стоимости обучения за один учебный год, но не более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее документы для предоставления целевой субсидии ежегодно принимали до 15 октября. Сейчас срок приема документов продлен до 15 ноября включительно. Это связано с тем, что приняты изменения, чтобы дети участников СВО имели право воспользоваться данной льготой. Также исключается требование о наличии стажа работы родителей на территории автономного округа. Документы принимают в муниципальных управлениях и департаментах образования.
Ранее размер субсидии для военнослужащих составлял 80 тысяч рублей, эта сумма полагается и детям ветеранов боевых действий.
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26 октября, 11:13Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей
Также детям ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной военной операции, выплачивают компенсацию в размере 70% от внесенной родительской платы за посещение детских садов. Если ребенок не посещает детский сад – выплачивается 5 762 рубля в месяц, отмечает пресс-служба.
Целевая образовательная субсидия за счет средств окружного бюджета предоставляется ямальским выпускникам в рамках подготовки высококвалифицированных кадров для организаций, работающих на территории региона, по востребованным в округе специальностям и направлениям подготовки, связанным с социально-экономическим развитием автономного округа.
Ранее по инициативе губернатора на Ямале был принят комплекс мер поддержки семей военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне СВО, добровольцев и контрактников. Некоторые из них предусмотрели по инициативе северян на основании мониторинга соцсетей, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалОбществоДмитрий АртюховЧастичная мобилизация в Россиисоциальные выплаты
 
 
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