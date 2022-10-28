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США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.10.2022
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США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме
США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.10.2022
США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме
США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:33
2022-10-28T02:34
в мире
джон кирби
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN."Очень-очень скоро", - ответил он на вопрос о сроках предоставления нового пакета помощи Украине.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов. По словам источников, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html
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в мире, джон кирби, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Джон Кирби, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
02:33 28.10.2022 (обновлено: 02:34 28.10.2022)
 
США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме

Кирби заявил, что США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.
"Очень-очень скоро", - ответил он на вопрос о сроках предоставления нового пакета помощи Украине.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов. По словам источников, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжон КирбиУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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