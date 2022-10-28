https://ria.ru/20221028/ssha-1827392632.html

США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме

США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.10.2022

США скоро предоставят Украине новый пакет помощи, заявили в Белом доме

США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:33

2022-10-28T02:33

2022-10-28T02:34

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США очень скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN."Очень-очень скоро", - ответил он на вопрос о сроках предоставления нового пакета помощи Украине.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов. По словам источников, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html

https://ria.ru/20221027/peregovory-1827381061.html

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в мире, джон кирби, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша