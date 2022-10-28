https://ria.ru/20221028/sputnikpro-1827592634.html

SputnikPro прошел на Всероссийском форуме студентов-международников

SputnikPro прошел на Всероссийском форуме студентов-международников - РИА Новости, 28.10.2022

SputnikPro прошел на Всероссийском форуме студентов-международников

Заместитель директора Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Поликарпова встретилась с участниками Первого всероссийского форума... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:01

2022-10-28T17:01

2022-10-28T17:04

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москва

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Заместитель директора Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Поликарпова встретилась с участниками Первого всероссийского форума студентов-международников "Будущее развитие международных отношений и внешняя политика России". Форум проходил в Москве 25-28 октября.Виктория рассказала слушателям об устройстве глобального медиарынка в цифровую эпоху, особенностях работы с международной аудиторией и приёмах определения фейковой информации."Россия в последние годы - чуть ли не основной объект атак Запада с помощью фейковых новостей. Достаточно вспомнить обвинения в адрес России в массовом убийстве мирных жителей в Буче, якобы ракетных ударах по роддому в Мариуполе. Сам термин “фейк ньюз” стал политизированным и широко используется для дискредитации любой противоположной точки зрения. Политические режимы хотят продвигать собственную повестку, включая экономическую – в этом контексте на первый план вышел термин “вэпонизация новостей” (weaponization of news). Все это – часть “информационной войны”. Рецепт борьбы с фейковыми новостями простой: мыслите критически, перепроверяйте первоисточники информации, а также думайте дважды, прежде чем делиться информацией. Не тиражируйте фейки – даже если вы его удалите позже, в сети он будет “жить” всегда", - сказала Виктория Поликарпова.Первый всероссийский форум студентов-международников "Будущее развитие международных отношений и внешняя политика России" организован Дипломатической академией МИД России и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Делегатами Форума стали учащиеся из 45 вузов России от Донецка до Сахалина.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, россия, общество, москва, миа "россия сегодня"