17:01 28.10.2022 (обновлено: 17:04 28.10.2022)
SputnikPro прошел на Всероссийском форуме студентов-международников
© Фото : Фонд им. А.М. ГорчаковаSputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Заместитель директора Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Поликарпова встретилась с участниками Первого всероссийского форума студентов-международников "Будущее развитие международных отношений и внешняя политика России". Форум проходил в Москве 25-28 октября.
Виктория рассказала слушателям об устройстве глобального медиарынка в цифровую эпоху, особенностях работы с международной аудиторией и приёмах определения фейковой информации.
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"Россия в последние годы - чуть ли не основной объект атак Запада с помощью фейковых новостей. Достаточно вспомнить обвинения в адрес России в массовом убийстве мирных жителей в Буче, якобы ракетных ударах по роддому в Мариуполе. Сам термин “фейк ньюз” стал политизированным и широко используется для дискредитации любой противоположной точки зрения. Политические режимы хотят продвигать собственную повестку, включая экономическую – в этом контексте на первый план вышел термин “вэпонизация новостей” (weaponization of news). Все это – часть “информационной войны”. Рецепт борьбы с фейковыми новостями простой: мыслите критически, перепроверяйте первоисточники информации, а также думайте дважды, прежде чем делиться информацией. Не тиражируйте фейки – даже если вы его удалите позже, в сети он будет “жить” всегда", - сказала Виктория Поликарпова.
Первый всероссийский форум студентов-международников "Будущее развитие международных отношений и внешняя политика России" организован Дипломатической академией МИД России и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Делегатами Форума стали учащиеся из 45 вузов России от Донецка до Сахалина.
© Фото : Фонд им. А.М. ГорчаковаSputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
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SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
© Фото : Фонд им. А.М. ГорчаковаSputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
2 из 3
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
© Фото : Фонд им. А.М. ГорчаковаSputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
3 из 3
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
1 из 3
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
2 из 3
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
3 из 3
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников.
© Фото : Фонд им. А.М. Горчакова
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
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